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昌興代理Hearts on Fire頂級鑽石 閃耀懾人

洛杉磯訊
Hearts On Fire新系列 Vela，以永不止息的愛為主題，展現清新時尚的迷人風格與不朽魅力。(昌興珠寶提供)
Hearts On Fire新系列 Vela，以永不止息的愛為主題，展現清新時尚的迷人風格與不朽魅力。(昌興珠寶提供)

昌興珠寶表示，擁有「世界車工最完美的鑽石」稱號的珠寶品牌Hearts On Fire，有最高的車工標準與對鑽石嚴選的堅持，打造出無以倫比的頂級鑽石品牌。昌興珠寶代理Hearts On Fire多年， 店內鑽石專家，珠寶顧問提供專業服務。

昌興表示，Hearts On Fire新系列 Vela，以永不止息的愛為主題，捕捉緣定此生、愛意升騰的動人時刻，展現清新時尚的迷人風格與不朽魅力，既優雅又兼具力量之美。

Vela系列的鑽石戒指，細致演繹羽毛飄蕩而下的輕盈美感和形態，優雅獨特的上揚式鑲嵌設計，結合極致簡約的金屬鑲托和無底托結構，簡潔輕盈的創新設計，讓光線能充分穿透鑽石，使精湛車工下的鑽石綻放璀璨炫麗的光芒，讓人全方位欣賞鑽石的光芒。

除了鑽石戒指，Vela系列的焦點款式亦包括一款形似羽毛的密鑲鑽戒，溫柔地圍繞纖纖玉指， Vela Cocktail Ring 鑽石套戒採用法式密鑲技術，工藝精湛，可單獨配戴作為時尚配飾，也可與訂婚戒指搭配，讓人回眸注目。

昌興指出，法式切割密鑲是系列的主要鑲嵌工藝，這種又稱為「魚尾鑲嵌」的技巧對工藝非常講究，所需的時間為傳統密鑲設計的四倍。精緻複雜的琢面與Hearts On Fire的特色車工相輔相成，使光線能在鑽石內充分折射，閃耀懾人。

加州昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店 (全統廣場) 位 140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店 (香港廣場) 地址18436 Colima Rd.,，Ste. A, Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網覽www.chonghing.com。

時尚 加州 聖蓋博

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