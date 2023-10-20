中國信託銀行限時優惠 11個月定存年利5.00%

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點。南加州地區位於天普市、核桃市、以及托倫斯的新分行都已盛大開幕。(業者提供)

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）正推出11個月定期存款限時優惠利率 ，幫助你達成儲蓄目標。定存開戶金額為5萬美元以上及符合其他條件者，可獲得5%優惠年利率。

該次定存優惠利率必須為新資金，而非由既有中國信託帳戶中轉出。獲得此優惠利率，客戶必須開設或擁有該行個人或商業支票帳戶。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或2萬美元為新資金 （以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託銀行各分行或電1-888-423-8555瞭解。

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州 ，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。南加州地區位於天普市、核桃市、以及托倫斯的新分行都已盛大開幕。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡 、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單、方便又安全。

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中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情可登錄美國中國信託銀行網站www.ctbcbankusa.com 。