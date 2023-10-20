松立假期土耳其12天遊 每人500元折扣優惠

松立假期近期推出一系列優惠行程。(業者提供)

松立假期推出土耳其12天遊(番紅花城、卡巴多奇亞、棉堡)大優惠，凡於10月31日前報名，每人可享500元折扣，限參加11月10日，12月15日，及2024年1月26，2月23日，3月22日此5個出發日期的旅遊團。

另購買洛杉磯至台灣來回機票，送2晚酒店、延伸東南亞來回機票、桃園機場捷運票。

擁有近30年旅遊經驗的松立假期Jenny表示，由於她本身非常愛好旅遊，更深知客人在旅遊途中的所需，所以每當她在規劃一個行程時，她必定自己先走一趟，注意所到之處的精華，尤其是吃和住，她希望每一位參加松立假期旅遊的人，除了能玩到景點外，更能吃的好，住的舒適。

該公司推出且確定出團的有：10月27日出發的新馬泰12天2999元起，10月31日出發的埃及10天2199元起，10月31出發的埃及杜拜14天(入住帆船酒店一晚)4099元起，11月3日出發的日本 、韓國10天3199元起，及2024年陸續於1月1日出發的新加坡 、馬來西亞8天2299元起，1月1日出發的新加坡、馬來西亞、泰國 12天2999元起，1月7日出發的泰國6天999元起，2月20日出發的埃及杜拜14天(尼羅河遊輪五月花號、入住帆船酒店一晚)5099元起，2月20日出發的埃及10天(豪華五星旅館、尼羅河遊輪五月花號)3199元起。

此外，松立的歐洲精選行程有：夢幻冰島8天(泡溫泉、賞極光、含三餐)，西班牙、葡萄牙9天(南歐巡禮)，西班牙、葡萄牙、摩洛哥15天(南歐、北非撒哈拉沙漠)，義大利9天(凡蒂岡、五漁村)，南法11天(普羅旺斯, 紅酒美食)，北法10天(諾曼第半島, 三堡二宮)，希臘10天(米克諾斯1晚、聖多里尼2晚)，土耳其12天(番紅花城、卡巴多奇亞、棉堡)，杜拜奢華8天(入住酋長皇宮旅館、帆船旅館)，杜拜、馬爾地夫11天(入住奢華旅館、水上飛機)等。

松立假期近期更推出：日本北海道6天1999元起、8天2599元起，北陸越前9天(海岸雪月花美食列車)3199元起，日本四國(千年物與列車、伊予攤物語列車)溫泉10天3599元起，日本廣島、鳥取、大阪7天2499元起。

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