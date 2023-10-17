林大衛保險分享2024年耆英健保購買的秘訣

資深保險經紀林大衛

10月15日開始，各大保險 公司將會開放2024年耆英健保 的申請。今年耆英健保會有重大改變，民眾將怎樣買到最適合自己的保險，林大衛保險強烈建議因每個人的身體狀況，藥物需要和經濟能力不同，一定要找一個有經驗的保險經紀，一對一，根據自身的健康狀況、經濟情況、藥物和福利 需求選擇適合的保險。

林大衛保險表示，如果你是經常往返外州和加州，或者因為身體狀況需要時常看到專科醫生，住進大醫院。這時一個PPO的保險可能非常適合。有些人想要PPO的保險，但是經濟狀況無法負擔保費 ，林大衛保險特別提出，今年保險公司會有包含藥物保險的耆英健保MAPD「 零保費PPO」特別計劃。不僅減輕經濟負擔，而且還能得到PPO的保險

有些人長居國外，短期在美國。或者認為目前身體無恙，這時也許選擇可以退錢的HMO計劃更適合，不但包含藥物保險，每個月可以拿到一百多塊錢的退款來負擔政府規定的Part B的費用。這些實際情況和需求都需要與保險經紀一對一的交流才能瞭解。

在藥物方面，建議帶著現在所吃的藥物和保險經紀見面，經紀根據你的藥物，選擇適合的健康或藥物保險。比如胰島素或手術後的昂貴藥物，有些保險公司會提供最大折扣。同時有些保險公司也會提供免費的眼睛牙齒的PPO保險，更好的中草藥，按摩，助聽器，配眼鏡的福利，這些都需要和保險經紀交流，才能為大家選到最適合自己的保險。

林大衛保險團隊服務華人 超過30年，在華人區有六家分公司，今年將為大家提供一對一的服務，由專業而且有耐心的經紀，根據大家的健康、經濟、和實際情況為你選擇最適合都保險。林大衛保險還可以給客人提供免費的Part B申請咨詢、免費的公證服務，報銷網上交通學校學費的福利。

林大衛保險報價及服務電話1-800-778-8588或電郵[email protected]。北嶺縂公司電話 818-734-1988，地址: 9250 Reseda Blvd., #11,CA 91324。阿罕布拉市電話 626-288-9808，地址: 448 W. Valley Blvd, CA 91803。亞凱迪亞電話 626-371-0388，地址: 713 W. Duarte Rd #D, CA 91007。爾灣電話949-593-0888，地址: 5414 Walnut Ave Ste D, Irvine, CA 92604。鑽石巴電話 909- 860-7770,地址: 1397S. Diamond Bar Blvd, CA 91765。哈仙達岡電話 626-667-2000，地址: 1619 S.Azusa Ave, CA 91745。網址:www.topcoinsurance.com。