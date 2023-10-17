我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車重傷

8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

林大衛保險分享2024年耆英健保購買的秘訣

洛杉磯訊
資深保險經紀林大衛
資深保險經紀林大衛

10月15日開始，各大保險公司將會開放2024年耆英健保的申請。今年耆英健保會有重大改變，民眾將怎樣買到最適合自己的保險，林大衛保險強烈建議因每個人的身體狀況，藥物需要和經濟能力不同，一定要找一個有經驗的保險經紀，一對一，根據自身的健康狀況、經濟情況、藥物和福利需求選擇適合的保險。

林大衛保險表示，如果你是經常往返外州和加州，或者因為身體狀況需要時常看到專科醫生，住進大醫院。這時一個PPO的保險可能非常適合。有些人想要PPO的保險，但是經濟狀況無法負擔保費，林大衛保險特別提出，今年保險公司會有包含藥物保險的耆英健保MAPD「 零保費PPO」特別計劃。不僅減輕經濟負擔，而且還能得到PPO的保險

有些人長居國外，短期在美國。或者認為目前身體無恙，這時也許選擇可以退錢的HMO計劃更適合，不但包含藥物保險，每個月可以拿到一百多塊錢的退款來負擔政府規定的Part B的費用。這些實際情況和需求都需要與保險經紀一對一的交流才能瞭解。

在藥物方面，建議帶著現在所吃的藥物和保險經紀見面，經紀根據你的藥物，選擇適合的健康或藥物保險。比如胰島素或手術後的昂貴藥物，有些保險公司會提供最大折扣。同時有些保險公司也會提供免費的眼睛牙齒的PPO保險，更好的中草藥，按摩，助聽器，配眼鏡的福利，這些都需要和保險經紀交流，才能為大家選到最適合自己的保險。

林大衛保險團隊服務華人超過30年，在華人區有六家分公司，今年將為大家提供一對一的服務，由專業而且有耐心的經紀，根據大家的健康、經濟、和實際情況為你選擇最適合都保險。林大衛保險還可以給客人提供免費的Part B申請咨詢、免費的公證服務，報銷網上交通學校學費的福利。

林大衛保險報價及服務電話1-800-778-8588或電郵[email protected]。北嶺縂公司電話 818-734-1988，地址: 9250 Reseda Blvd., #11,CA 91324。阿罕布拉市電話 626-288-9808，地址: 448 W. Valley Blvd, CA 91803。亞凱迪亞電話 626-371-0388，地址: 713 W. Duarte Rd #D, CA 91007。爾灣電話949-593-0888，地址: 5414 Walnut Ave Ste D, Irvine, CA 92604。鑽石巴電話 909- 860-7770,地址: 1397S. Diamond Bar Blvd, CA 91765。哈仙達岡電話 626-667-2000，地址: 1619 S.Azusa Ave, CA 91745。網址:www.topcoinsurance.com

保險 健保 福利 保費 華人

上一則

偷車賊撞民宅起大火 飛來橫禍燒毁傳家寶

下一則

假名錶流通重鎮 洛杉磯排第二勞力士占一半

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因
迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除