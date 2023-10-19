銀髮樂齡生活展七場講座/基督教角聲醫療中心 Herald Christian Health Center (3:40-4:00pm)

基督教角聲醫療中心。(業者提供)

主講人：Amanda Yang（客服總監）3:40-3:50pm

講 題：醫療白卡 擴展須知

主講人：Alice Wang（健康教育專員）3:50-4:00pm

講 題：新冠肺炎須知

基督教角聲醫療中心 為民眾健康保駕護航。

角聲社區醫療中心發言人Cherry表示，今年在聽說世界日報舉辦「銀髮樂齡生活展」後立即報名加入，因為本次活動的參與者和角聲醫院服務的人群高度一致。活動當天，醫療中心與合作夥伴希望之城（City of Hope）醫院，一起分享和癌症 治療相關的信息。另外還將為民眾帶來最新的醫療白卡資訊，解析白卡即將到來的重大改革，比如申請者無需擔心是否有美國身份都可以申請。除此之外，現場還會為有需要的民眾講解受害者服務計劃，包括遭遇家庭突發重大變故、家庭暴力後應該如何處理，怎樣申請福利、如何得到最有效的政府補助等等實用內容。

Cherry指出，很多長者最容易忽略的健康項目是牙科檢查，因為紅藍卡 不包牙科除非加入醫療網，許多長者沒有白卡，就不注重牙齒問題，拖到牙齒已經非常痛才去看病，但此時不僅診療費用高昂，如果還需要做根管、牙冠治療，診療時間也會拖得很長，民眾費心又費時。

Cherry建議，長者們儘量將紅藍白卡都掌握在手，這樣才能為全面健康保駕護航。

另外，新張的角聲艾爾蒙地市醫療診所也是該中心目前在聖蓋博谷地區設立的最大診所，提供醫科、牙科、針灸、眼科、精神科、社會服務等全面的檢查項目，有需要的民眾都可以前去問診。