銀髮樂齡生活展七場講座/南加大亞凱迪亞醫院 USC Arcadia Hospita (2:20-2:40am)

趙毓旻註冊營養師。(業者提供)

主講人：趙毓旻（Emily Chiu,RD）USC Arcadia Hospital註冊營養師

講 題：吃的對=老的健康

Emily是洛馬利納大學營養與飲食學士。2004年起在南加大亞凱迪亞 醫院工作。她 喜歡在醫院探望患者，並提供優質護理以幫助改善他們的營養。她喜歡與社區互動並為社區提供教育。此次她將講解：怎麼樣吃，才能讓年長者老的健康，當場也歡迎提問。

南加州大學 亞凱迪亞醫院USC Arcadia Hospita（原名為美以美醫院），成立於1903 年，是一家提供全方位服務的社區醫院，擁有348 張許可床位，醫院提供先進的心血管服務，包括心導管插入術 、電生理學和心臟直視手術。

洛杉磯縣已指定南加州大學亞凱迪亞醫院為心髒病發作接收中心和綜合中風中心，以及經批准的兒科急診室。 醫院還提供骨科、神經外科、產科、婦科、癌症護理和許多其他醫學專業的各種服務。急診室每年約有47,000 名患者接受治療。醫院每年接生1,200多名嬰兒，為16,000多名住院患者提供護理。南加州大學亞凱迪亞醫院，於2022 年隸屬於南加州大學凱克醫學院。