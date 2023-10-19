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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

銀髮樂齡生活展七場講座/佳信健保服務 Anneta Insurance (1:00-1:30am)

洛杉磯訊
黎淑妍（佳信健保服務創辦人）。(業者提供)
黎淑妍（佳信健保服務創辦人）。(業者提供)

主講人：黎淑妍（佳信健保服務創辦人）

講  題：怎樣選擇多種類的聯邦醫療計劃 

主講人黎淑妍，會為大家詳細分柝各種醫保問題。她有30年的專業聯邦醫療健保經驗，幫助聯邦醫療受益人導航這非常複雜的系統。

「佳信健保服務」是有近30年專業聯邦醫療健保經驗的代理公司，創辦人黎淑妍(Yin Lai)從康乃爾大學莊臣工商管理學院畢業，曾在兩家美國100強的健保公司，經營聯邦醫療管理層工作，深入瞭解聯邦醫療(紅藍卡)和州政府(白卡)的福利。創辦健保服務公司，帶領和訓練數百人的團隊，專業團隊經過特別聯邦醫療計劃訓練，為聯邦醫療受益人服務，在加州和其他州，為擁有聯邦醫療(紅藍卡)受益人提供一對一網上或面對面服務。

他們合約代理的健保公司有Aetna、Alignment、藍十字、藍盾、健新健保、中心健保、康寧保健、維家保健、第一保健、福全健保、惠安納、帝國健保、LA Care、Molina、SCAN、聯合健保、WelBe Health等。關於誰有資格申請紅藍卡呢？怎樣申請紅藍卡？紅藍卡和白卡有什麼分別？領到紅藍卡之後為什麼要另加保險？今年在加州有什麼特別改變會影響超過500,000紅藍白卡的受益人？白咭有何最新改變？「佳信健保服務」專業的顧問團隊，精通粵語、國語、越南語、菲律賓語、韓語、西班牙語等，為健保服務提供一站式、一對一的諮詢及解答。

健保 紅藍卡 白卡

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