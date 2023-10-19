銀髮樂齡生活展七場講座/聯合健康保險 United Health care (11:20am-12:00)

聯合健康保險(UnitedHealthcare) 為全美最大聯邦醫療保險優惠計劃公司，圖為該公司LOGO。(業者提供)

主講人：羅淳予 Lori Lo (執照紅藍卡 顧問）

講 題：紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃

聯合健康保險(UnitedHealthcare) 為全美最大聯邦醫療保險 優惠計劃公司提供多種紅藍卡計劃供民眾選擇，滿足民眾的健康需要。每年參加世界日報銀髮樂齡展為民眾解說紅藍卡計劃，保障民眾權益。此次由執照紅藍卡顧問羅淳予（Lori Lo）為民眾解說紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃。

聯合健康保險在洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、San Bernadino縣都有$0保費的紅藍卡PPO計劃。福利可能包括: 牙科補助額/配眼鏡補助額/助聽器補助額、OTC補助額，用於購買店內或網上的非處方用品、針灸和脊椎護理，無需轉介、强大的健身房網絡（Orange Theory/Lifetime/Club Pilates/Pure Barre, etc）、多種獎勵金鼓勵你過健康生活。

聯合健康保險為更體貼的服務亞裔 社區，特別設有兩個亞裔資訊中心，分別位於天普市（Temple City）及爾灣（Irvine ）– 提供國、粵語、1對1的客戶服務，解答有關申請紅藍卡資格及方法、醫療保險選擇的注意事項及考慮因素、政府及社區的相關補助申請資格、協助註冊保險計劃、及會員服務等。其會員專線：有國、粵、韓、越語人員，無需翻譯。華語專線：1-888-891-2390，天普市亞裔資訊中心地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City, CA 91780。

橙縣亞裔資訊中心4000 Barranca Pkwy, Suite 250, Irvine, CA 92604 (Centerstone Plaza 2F)、5832 Beach Blvd., Suite 102, Buena Park, CA 90621(華語諮詢請預約)辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。

聯合健康保險致力幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。

聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)和醫療補助 (Medicaid，俗稱「白卡」) 受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6500家醫院和其他護理設施直接簽約。

聯合健康保險還通過在南美洲擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下企業之一。欲瞭解更多資訊，可瀏覽聯合健康保險網站 uhcasian.com 。