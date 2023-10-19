銀髮樂齡生活展七場講座/中心健保 Central Health (10:30-11:10am)

易萍（健保規劃師）。(業者提供)

主講人：易萍（健保 規劃師）10:30-10:50am

講 題：聯邦醫療保險 、紅藍卡的基礎和保險選擇

主講人：Gary蔡（中心健保資深專業代表）10:50-11:10am

講 題：詳解中心健保2024年的計劃與福利

易萍（Ping Yi）表示，聯邦醫療保險開放期已於10月15號開始，不少人對政府的醫療保險計劃紅藍卡 (Medicare) 有疑問，因此她會先講解紅藍卡基本概念，並站在專業的視角，分享給大家在眾多計劃選擇中，如何抉擇明年哪個優勢計劃的福利最好？且分析解釋聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO）和Supplement輔助計劃有什麼區別，該怎麼選擇，並提醒大家，這個特殊轉換期一直持續到12月，不要錯過。

Gary蔡將介紹榮獲年長者選擇金牌獎(Senior Choice Gold Award2022)的中心健保，中心健保是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17 家公司之一。一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入，原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。

Gary 蔡說，中心健保為南加華人社區服務近20 年，是由一群當地的醫生所創立。一直秉持讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利為服務宗旨，尤其是提供講中文的醫療和健保服務；華裔長者收到保險公司的各項通知是中文的， 有事需要詢問時，一個電話打給中心健保的客服中心，只要講中文就可以辦得通；目前中心健保的合約醫師，多數都能夠講華語和多種亞洲語言。很多人會發現自已平時看診的華人醫師就在名單上。

中心健保有很多符合耆老們生活需要的福利：每月有B部分的保費退費，每月的「隨心卡 FlexCard 」讓你隨心使用，除了原有的櫃檯成藥（OTC）用品、百貨用品、中草藥及營養品等之外，還增加了可以在「德誠行 」及「H-Mart」内使用。當然，免費的醫師看診；$0 自付的普通藥福利；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；每月$25的健康食品補助，每年高達$300的鏡片鏡框補助，及視力、牙科等都在內。另具備以下一種情況均可加入他們的安美計畫：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF ) 、糖尿病。安美計畫還提供$0 胰島素的福利。而且在旅行時、突然發生緊急醫療事故，中心健保有海外緊急醫療保險可報銷，金額高達5 萬及10 萬美元 。