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銀髮樂齡生活展攤位介紹／Regal Medical Group

洛杉磯訊
Regal Medical Group logo。（業者提供）
Regal Medical Group logo。（業者提供）

Regal Medical Group 是 Heritage Provider Network (HPN) 的附屬機構，30年來透過其醫療集團網絡，提供價格實惠且優質的醫療保健服務。作為南加州最大的由醫生主導的醫療保健網絡之一，Regal Medical Group與數千名醫生、數百家醫院和緊急護理中心簽訂了合同，提供良好服務。

同時為所有會員提供診所範圍之外的護理資源，包括適合各年齡層的運動計劃和烹飪課程、慢性病管理計劃和一對一輔導。患有嚴重健康問題或慢性病的會員將獲得根據其需求量身定制的額外支援。其醫療團隊已獲得美國醫師協會的Standards of Excellence精英五星評級。Regal Medical Group了解人人都該有了解需求、文化、並講相同語言的醫生，該集團擁有數千名醫生供會員選擇。

銀髮樂齡生活展時間：10月21日（星期六）10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

加州 南加 洛杉磯

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