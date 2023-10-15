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法訊║洛杉磯縣“零保釋制度”引發爭議：觸發27個城市聯合訴訟

洛杉磯訊

洛杉磯縣最新法律政策“零保釋制度”已於10月1日正式生效，該政策允許多數因非暴力及非嚴重犯罪被捕的嫌疑人在無需經過法官的情況下立即獲釋。這項政策引起眾多爭議和擔憂，並促使至少27個洛杉磯縣內的城市，包括Arcadia、Santa Monica、Beverly Hills等城市，共同尋求法律途徑，向洛杉磯高等法院提起訴訟。

前檢察官、亞凱迪亞市市長、現任亞凱迪亞市市議員，同時也是南加州聯邦審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)表示：“這很可能會導致犯罪率再次攀升，因為無論是居民還是潛在的犯罪分子，都會感覺到犯罪沒有懲罰或後果。這種政策將危及到我們社區的安全。我們的居民現已感到極度不安，每天不斷從新聞中看到搶劫、入室盜竊、武裝搶劫等犯罪事件。此政策讓居民直接暴露於犯罪風險之中，同時也削弱了社會對刑事司法系統的信任。”

根據這項新規定，絕大多數在洛杉磯縣被控犯有非暴力重罪或輕罪的被告將被傳訊並釋放，或者在被捕後24小時內經過司法審查，並在遵守某些條款和條件的前提下獲得釋放。需要支付現金保釋的輕罪包括家庭暴力、跟蹤和違反保護令；而過失殺人、強奸、謀殺和大多數形式的攻擊，則仍需支付高額的現金保釋。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)指出，雖然新的保釋政策源於法院官員的善意，即不希望被告的經濟能力成為其是否應被羈押的唯一因素，但這個制度仍存在著問題。他解釋道，全美各地的零保釋計劃一直飽受爭議，尤其是在刑事司法改革倡導者中。有些刑事司法改革的倡導者主張，審前釋放應基於一個人的犯罪歷史，而非他們支付保釋金的能力。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)進一步分析道：“我們無疑會看到這對我們司法系統的公信力將產生嚴重影響。當人們看到犯罪分子在短時間內就被釋放，他們將質疑我們司法的公正性和效能。”

目前，洛杉磯縣的27個城市已加入訴訟，包括：Arcadia, Artesia, Azusa, Baldwin Park, Beverly Hills, Cerritos, City of Industry, Covina, Downey, Duarte, Glendora, Irwindale, La Mirada, La Verne, Lakewood, Lancaster, Manhattan Beach, Palmdale, Paramount, Rosemead, San Dimas, Santa Clarita, Santa Fe Springs, Santa Monica, Vernon, West Covina, Whittier等城市，目前正共同尋求禁止令(injunction)，意在推遲或阻止這一有爭議的“零保釋計劃”的實施。

對這一爭議性政策的反對和批評聲音持續上升，社會各界將持續關注其後續發展和實施效果。該政策以及隨之而來的社會反響，將成為全美關於保釋制度公正性的一個鏡像，引發更廣泛的社會反思和討論。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州 南加

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