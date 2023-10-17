銀髮樂齡生活展攤位介紹/ Global Energy 降低水電費

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你是加州 房主，正在尋找降低水電費的方法嗎？

Global Energy 公司主要是推廣社區節能計劃，代表南加 州天然氣 公司、和南加州愛迪生合約服務，總部位於加州鑽石吧。以替客户達到省水，省電，省天然氣，省錢目標，並提供免費產品。

Global Energy 在全球範圍內，設計資源節約和效率計劃方面擁有 40 多年的經驗，他們的使命是以幫助不同的社區提高能源效率，對加州社區進行能源效率教育。

他們的能源服務包括各種項目和營銷推廣，通過展位和研討會等各種社區活動，他們的多語種代表向客戶傳授能效知識，以實現真正的節能。 服務包括：免費到府安裝，免費節能配件包括：低留量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關，客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐、免費更新安裝服務，以達到省水，省天然氣，省錢目標。

同時，Global Energy也協助客戶參加南加州愛迪生公司的回扣和獎勵計劃，進一步節省能源成本。如果你考慮轉向全電動居家，這不僅可以降低你的能源費用，還能現代化你的住宅，同時減少碳足跡。此外，通過州政府資助的計劃，你的地區可能會提供數千美元的獎勵。

Global Energy Services, Inc. 提供多種計劃和服務，旨在幫助降低客戶的能源費用，提供有關長期節能策略的知識，並提供免費產品等等。如果你想瞭解更多信息，歡迎訪問他們的銀髮樂齡展攤位，他們兩個攤位的號碼為6號和7號。