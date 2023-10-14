世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 美國互惠財富 Sky Vision Holding

美國互惠財富。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

美國互惠財富是美國新一代華人保險 理財集團。 自成立以來，互惠財富見證並參與了美國華人保險理財行業的起步、發展和成長，始終強調對客戶的細心服務和對經紀人的全面、專業培訓，經過二十年如一日的不懈努力，成為在美國實力強、具規模、專業的華人保險理財集團之一。

自2020年新冠疫情以來，全球情勢的變化帶動著經濟和市場格局的變化。 美國經濟情勢近期也從先前的低成長，低利率 向高通膨，高利率邁進，逐步踏入高利率時代。 在這樣的大情勢下應如何因勢利導，獲得穩定的長期收入，合理規劃好退休生活成為主流問題。

首先，如何應對過去購買但由於動盪經濟狀況而表現泛泛的產品是打好基礎的第一步。 其次，應對現有市場上各類五花八門的產品，應如何在適合自己財務狀況的基礎上進行選擇，也是重要的規劃部份。 是選擇高開戶紅利，還是選擇高收入成長，是選擇每年保證成長，還是選擇指數掛鉤，是選擇更高的終身收入，還是選擇更優質的即取金額？是否存在包含所有優勢的產品等等都是應謹慎了解問題。 更重要的是，了解鎖定收益和長期規劃的重要性，才能確保未來的美好生活。

回顧過去，掌握現在，規劃未來，是在高利率時代下增加退休收入的終極秘籍。詳情可至美國互惠財富集團攤位洽詢。