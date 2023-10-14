世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 佳信健保服務 Anneta Insurance Solutions

佳信健保服務。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

「佳信健保 服務」是有近30年專業聯邦醫療健保經驗的代理公司，幫助聯邦醫療受益人導航這非常複雜的系統。此次是銀髮展的贊助單位之一。

黎淑妍(Yin Lai)是佳信健保服務的創辦人，有30年的專業聯邦醫療健保經驗。她從康乃爾大學莊臣工商管理學院畢業，曾在兩家美國100強的健保公司，經營聯邦醫療管理層工作，深入瞭解聯邦醫療(紅藍卡 )和州政府(白卡 )的福利。創辦健保服務公司，帶領和訓練數百人的團隊，專業團隊經過特別聯邦醫療計劃訓練，為聯邦醫療受益人服務，在加州和其他州，為擁有聯邦醫療(紅藍卡)受益人提供一對一網上或面對面服務。

他們合約的健保公司有Aetna、Alignment、藍十字、藍盾、中心健保、益新健保、康寧保健、維家保健、第一保健、福全健保、惠安納、帝國健保、LA Care、Molina、SCAN、聯合健保、WelBe Health等。

佳信健保服務代表多家紅藍卡聯邦醫療健保計劃，包括有聯邦醫療優惠計劃(Medicare Advantage Plans簡稱MAPD或C部分)、聯邦醫療輔保計劃「差額計劃」(Medicare Supplement)、聯邦醫療藥物計劃D部分(Prescription Drug Plans)。

關於誰有資格申請紅藍卡呢？怎樣申請紅藍卡？紅藍卡和白卡有什麼分別？領到紅藍卡之後為什麼要另加保險？今年在加州有什麼特別改變會影響超過500,000紅藍白卡的受益人？白卡有何最新改變？歡迎活動當天到第3號及第4號「佳信健保服務」攤位查詢有關詳情。