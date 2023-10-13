世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 基督教角聲醫療中心 Herald Christian Health Center

基督教角聲醫療中心參加銀髮樂齡生活展，亦是主要贊助單位。當天在三個攤位的健檢專區有免費醫療服務，包括： 口腔檢查、視網膜檢查、血壓和體重指數（BMI）測量、肺部功能測試、新冠疫苗接種。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

基督教角聲醫療中心參加21日銀髮樂齡生活展，亦是主要贊助單位。當天將在三個攤位的健檢專區有免費醫療服務，包括： 口腔檢查、視網膜檢查、血壓和體重指數（BMI）測量、肺部功能測試、新冠疫苗接種。疫苗暫時只適用於未來投保或投保不足的人。以上服務先到先得，參加人士可獲得禮品一份。

角聲醫療中心於2007年在聖蓋博市成立第一家診所。本著服務華人新移民的使命，多年來得到無數熱心人士的捐助及支持，為大眾有需要的家庭及個人提供優質免費或低費醫療及社會服務。過去十五年來，共擴建至六家診所，分別位於聖蓋博、羅斯密(兩間)、工業市、愛滿地及聖地牙哥。

角聲醫療中心同時也會為帶來醫療白卡 、癌症預防及篩檢、以及受害者服務計劃等最新資訊。在白卡最新資訊方面，2024年1月1日開始，加州 會將白卡福利 擴展給26至49歲無身份人士。民眾只須符合收入條件，便有機會可領取提供全面醫療服務的白卡。65歲或以上的人士申請白卡則不再需要申報資產如房屋、汽車等。以上兩項重大轉變會讓更多加州居民享用白卡醫療服利。

活動當天，醫療中心與合作夥伴希望之城（City of Hope）醫院，將一起分享癌症治療相關的信息。除此之外，現場還會為有需要的民眾講解受害者服務計劃，包括遭遇家庭突發重大變故、家庭暴力後應該如何處理，怎樣申請福利、如何得到最有效的政府補助等等實用內容。

角聲愛滿地全新診所全面投入服務，位置在白卡福利部大樓對面，停車位置充足。服務包括成人醫科及小兒科、牙科、心理輔導科、眼科、針灸及社會服務等。服務時間為星期一至五，上午8:30至下午5:30，星期六上午8:00至下午4:30。