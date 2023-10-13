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世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹聯合健康保險 United Health care

洛杉磯訊
聯合健康保險(UnitedHealthcare) 為全美最大聯邦醫療保險優惠計劃公司，提供多種紅藍卡計劃供民眾選擇，今年是銀髮展的主要贊助單位。(業者提供)
聯合健康保險(UnitedHealthcare) 為全美最大聯邦醫療保險優惠計劃公司，提供多種紅藍卡計劃供民眾選擇，今年是銀髮展的主要贊助單位。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

聯合健康保險(UnitedHealthcare) 為全美最大聯邦醫療保險優惠計劃公司，提供多種紅藍卡計劃供民眾選擇，滿足民眾的健康需要。每年參加世界日報銀髮樂齡展為民眾解說紅藍卡計劃，保障民眾權益，今年更是銀髮展的主要贊助單位。

此次由執照紅藍卡顧問羅淳予（Lori Lo）為民眾解說紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃。

聯合健保在洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、San Bernadino縣都有$0保費的紅藍卡PPO計劃。福利可能包括：牙科補助額/配眼鏡補助額/助聽器補助額、OTC補助額，用於購買店內或網上的非處方用品、針灸和脊椎護理，無需轉介、强大的健身房網絡）、多種獎勵金鼓勵過健康生活。

聯合健保特設中天普市及爾灣亞裔資訊中心提供國、粵語1對1客戶服務，解答有關紅藍卡資格及方法、醫療保險注意事項及政府及社區的相關補助申請資格及會員服務等。其會員專線：有國、粵、韓、越語人員，無需翻譯。

 聯合健康保險致力幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。

聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)和醫療補助 (Medicaid，俗稱「白卡」) 受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6500家醫院和其他護理設施直接簽約。

聯合健康保險還通過在南美洲擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下企業之一。瞭解更多資訊，銀髪展當天可至聯合健保攤位洽詢。

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保

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