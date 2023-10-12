美國聯合諮詢服務 說明食品9種主要過敏原

美國食品進口商、製造商，必須知道食品標籤需顯示過敏 成分。傳統上來講，食品主要過敏原定義為以下任何一種：如牛奶 ，雞蛋，魚（例如鱸魚、比目魚或鱈魚），甲殼類貝類（例如螃蟹、龍蝦或蝦），堅果（例如杏仁、山核桃、或核桃），小麥 ，花生 ，大豆 (8大類過敏原)以及任何含有源自這些食品之一的蛋白質食品成分。今年起芝麻為第9大類。

美國聯合諮詢服務公司表示，如果食品主要過敏原是一種成分，則食品標籤必須 (1) 在成分聲明中包含該成分的常用名稱。(2) 在成分聲明中，例如乳清（牛奶）或在成分聲明正下方的包含聲明中（例如含有牛奶）。 為了確保法案中主要食品過敏原表述的一致性，如果選擇緊接著成分清單的「含有」聲明，則該聲明必須包含食品中主要食品過敏原的所有食物來源名稱，即使它們也列在成分聲明中。 包含聲明可能包含其他成分，但應先列出食品主要的過敏原。

有關食品過敏原的問答，包括在2004年食品過敏原標籤和消費者保護法。 如果由於不衛生的條件（例如未清潔設備）而導致食品中存在主要食品過敏原，則該食品就被摻假了，可上網參閱常見食品過敏原標籤和防止交叉污染的政策聲明。

2021年4月23日，「食物過敏安全、治療、教育和研究（FASTER）法案」簽署成為法律，宣佈芝麻為美國公認的第9大食品過敏原。 該變更於 2023 年 1 月 1 日生效，FDA 實施。因此，含有這9種食物過敏原的食品無任進口，還是加工，製造時，產品的標籤上必須有相對的過敏原陳述、顯示；否則，該產品就會被FDA禁止入關、銷售。

美國聯合諮詢服務公司（United Consulting Services）的華丹尼（Daniel Hue），從事FDA，USDA， US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數。提供免費諮詢，他專精人類及動物監管的行業和產品的法規，哪怕貨物進了美國，被FDA、 海關、USDA、 FWS、 EPA扣關，都會代為據理力爭。洽詢電話626-234-9468，公司地址11030 Weaver Avenue, S El Monte, CA，電郵[email protected]，微信號danielh73。