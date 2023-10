亞美唯他10週年廠慶 新品發布

10月6日,抗氧品牌亞美唯他(Ameri-Vita)十週年廠慶在亞凱迪亞 舉行,群英薈萃,多領域的專家、KOL與粉絲等共同見證亞美唯他深耕抗氧的十年征程。 Ken Wong(President of GMP)、Raymond(CEO of Ameri-Vita),Nancy (中國區總經銷、上海津宇國際貿易有限公司總裁)、Mascha(Chief Nutritionist )等參加剪綵儀式。

亞美唯他CEO、品牌主理人Raymond發表致辭,回顧品牌十年發展歷程,始終堅守「真抗氧」的品牌理念,堅持品質與持續創新,始終致力於為廣大女性提供高效抗氧產品。全新上線的「小野貓事後飲」護肝飲,專為女性訂製, 研發團隊採用國際專利的天然安全成分,以液體飲的產品形式,更利於高效吸收,成為女性的熬夜急救飲,護肝的同時帶來好氣色,好狀態。

Raymond接受采访

品牌首席營養顧問Mascha、合作企業專家等也獲邀出席並帶來精彩的主題分享。 多位忠實粉絲到場,共同見證亞美唯他品牌發展的這一重要時刻。

Mascha(Chief Nutritionist)接受采访

亞美唯他美國加州 GMP新廠房的剪綵儀式,令人嚮往的加州葡萄抗氧之旅,發布新品領潮夜貓養生,源自美國的女性抗氧品牌Ameri-Vita 在國內廣大年輕女性中擁有顯著知名度和良好口碑,以「悅美力,悅活力」為主題的此次活動,不僅見證了亞美唯他美國工廠十週年的輝煌時刻,同時也開啟新的品牌發展旅程。

Dr. Naidu 、Dr.Serus Naidu 接受采访

身為美國GNE Nutrition Enterprise Inc(環球營養健康食品有限公司)創立開發的膳食營養品牌,秉承著「真果蔬,真抗氧」的理念,為更多新生代女性提供自帶抗氧力的口服營養食品。不僅擁有全球首個抗氧抗衰研究實驗室,生產工廠位於美國加州,擁有得天獨厚的產品原料更是美國FDA 、GMP雙認證的百萬級無菌生產廠。

左起:CEO of GMP Iggy、代理人Nancy,主持人:白龙、杨洋

亞美唯他也聯手世界知名的法國Fytexia實驗室,甄選22種抗氧化力強的蔬果品種,研發出具有24小時長效抗氧保護的天然專利成分oxxynea,並將抗氧植入全系列產品。

聖蓋博市副市長吳程遠到場祝賀

強大的生產實力與專業的產品研發團隊, 進入中國市場以來,憑藉其全球領先的優選配方及創新科研技術得到了廣大消費者的認可與青睞,在年輕女性中擁有極高的人氣與口碑。

馬會推薦營養品獎,馬會經理頒獎給Iggy puglisi(CEO of GMP)

出席活動的嘉賓還有Ken Wong(President of GMP), 亞洲小姐Ameri-Vita代言人Michelle Huang, Samfu -Unique Studio CEO 、Yin He – YZ Production (Producer)、 Lvanka Hong – CEO of Yi Wei BaiEsthetics、Cissy – Independent Art Design Producer、Cathy Li – CEO & President of NestBloom NorthAmerica、Dr. Kenneth Lu、著名時裝設計師Katherine Gao、星辰旅遊總裁Judy Mark、鑽尚美珠寶總裁Edwin Wai、Total 3 Plus 物流公司總裁、好萊塢 明星Leah Qin等。