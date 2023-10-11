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美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

政府補貼低價購平板電腦 每月上網賬單$0

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】全新福利， 政府補貼平板電腦。符合資格者可以低價購買平板電腦，有10寸大屏幕，可以高速上網，每月上網賬單$0 美元。申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal加州ID工卡，如果沒有白卡，則攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明 或 W2 或 1099，到以下地點申請辦理。

阿市：1413 E Valley Bl， 626-281-8888， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103， 626-234-8282、626-458-0689世界書局(大中華超市旁)。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（Brookhurst和Bushard之間）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D， 626-280-6088，世界書局(順發超市旁)。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B,，626-872-2306、 626-366-9991富通通訊。

另外，加州政府為18歲以上低收入居民提供普濟手機計劃。現在他們提供了一款五寸半的4G中文智能手機和平板電腦。每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。現在每月還新增了無限手機流量服務。

如果你或家中的其他成員符合公共援助計劃，或年收入等於或低於相應的收入限額，就有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每位附加人員8,200元限額。

加州 聖蓋博 白卡

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