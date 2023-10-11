品茶論易 易經心法系列講座 10/14舉行

易經教育 基金會與聖德佛堂從今年年初，聯合舉辦精彩「品茶論易」易經心法講座，參與者踴躍。今年最後兩場將於10月14日講題 「天干地支」，及 12月9日講題「易經 64 卦巡禮」 ，時間都是星期六下午1點到3點，由楊泰鵬主講。聯絡電話626-374-9698，地點在17340 Temple Ave, La Puente 。

10月14日講題 「天干地支」十天干，十二地支不祇是單純「干支紀元法」時間的計算而已，60年為一甲子那麼簡單，今日科學進步，進入量子力學時代，我們終於可以以科學來解釋以前認為是迷信的「巧合」，太陽系裡兩個最大行星：木星與土星相對的位置對地球磁場影響會重覆的發生，1941年發生的大事很可能在60年後2001年再發生類似事件（1941 美國珍珠港受到攻擊，2001年美國雙子星大樓受到攻擊，唯一兩次美國國土受到外來民族的攻擊），木星、土星每二十年在軌道上相逢，風水就會「輪流轉」。木星繞太陽公轉一圈12年，每一年都創造出獨特的磁場，與其他的年產生能量的「相輔相成」或「互相排斥」。楊泰鵬說科學越進步，易經的「迷信」越得到科學的支撐。

12月9日將是2023年易經講座最後一場，明年2024整年將「品茶論64卦」，所以，這一場講座將是預告片。