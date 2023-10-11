我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

品茶論易 易經心法系列講座 10/14舉行

洛杉磯訊

易經教育基金會與聖德佛堂從今年年初，聯合舉辦精彩「品茶論易」易經心法講座，參與者踴躍。今年最後兩場將於10月14日講題 「天干地支」，及 12月9日講題「易經 64 卦巡禮」 ，時間都是星期六下午1點到3點，由楊泰鵬主講。聯絡電話626-374-9698，地點在17340 Temple Ave, La Puente 。

10月14日講題 「天干地支」十天干，十二地支不祇是單純「干支紀元法」時間的計算而已，60年為一甲子那麼簡單，今日科學進步，進入量子力學時代，我們終於可以以科學來解釋以前認為是迷信的「巧合」，太陽系裡兩個最大行星：木星與土星相對的位置對地球磁場影響會重覆的發生，1941年發生的大事很可能在60年後2001年再發生類似事件（1941 美國珍珠港受到攻擊，2001年美國雙子星大樓受到攻擊，唯一兩次美國國土受到外來民族的攻擊），木星、土星每二十年在軌道上相逢，風水就會「輪流轉」。木星繞太陽公轉一圈12年，每一年都創造出獨特的磁場，與其他的年產生能量的「相輔相成」或「互相排斥」。楊泰鵬說科學越進步，易經的「迷信」越得到科學的支撐。

12月9日將是2023年易經講座最後一場，明年2024整年將「品茶論64卦」，所以，這一場講座將是預告片。

教育

上一則

非首次！地獄房客在屋崙有前例

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

延伸閱讀

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣
中華聯誼會將辦演講 從易經來的語句來認識易經

中華聯誼會將辦演講 從易經來的語句來認識易經
八卦

八卦
韋伯太空望遠鏡獲新證 檢測二氧化碳 木星衛星可能有生命

韋伯太空望遠鏡獲新證 檢測二氧化碳 木星衛星可能有生命
黃子佼捲性騷 孟耿如吐千字心聲 自揭暗黑心境

黃子佼捲性騷 孟耿如吐千字心聲 自揭暗黑心境
黃子佼捲性騷擾醜聞 妻突發千字文吐「曾憤世嫉俗」心境

黃子佼捲性騷擾醜聞 妻突發千字文吐「曾憤世嫉俗」心境

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論