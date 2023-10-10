國家亞太老齡化中心 COVID-19疫苗接種新訊

流感季即將到來，繼去年後，新的COVID-19疫苗也已問世。國家亞太老齡化中心 ( NAPCA ) 採以下問答方式分享關於COVID-19疫苗接種的資訊。。

問：我去年已經接種了更新的二價加強 COVID-19 疫苗，今年還需要接種 COVID-19 疫苗嗎？

答：與流感病毒一樣，COVID-19 病毒隨著時間的推移而變化。自 2022 年 9 月，舊的二價疫苗與目前流行的 COVID-19 毒株不再匹配。新疫苗已被開發並於今年9月11日獲得 FDA 批准。新疫苗針對目前流行的 COVID-19 變種提供更好的防護，並於 9 月下旬開始投入使用。

問：每個人都需要接種新的 COVID-19 疫苗嗎？

答： CDC 建議年齡在 6 個月及以上的人士接種更新的 COVID-19 疫苗，以防止今年秋冬 COVID-19 病毒帶來的潛在嚴重後果；每年接種疫苗是預防重症住院的最佳方法。最易因 COVID-19 患重症的人一般在 65 歲以上，或患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等。對於 18 歲以下者來說，住院的風險很低，但如年齡在 65 至 74 歲間，風險要高出 36 倍。年齡越大，風險越高。因此，如果超過65 歲或有基礎疾病，接種最新疫苗尤為重要。要注意，年輕人接種疫苗不僅是為了自己，也是為了保護與他們相處的年長者。

問：如果感染了 COVID-19 並已康復，還需要接種 COVID-19 疫苗嗎？

答：康復後接種 COVID-19 疫苗可提供對該病毒的額外防護。可以考慮在症狀開始後，或恢復陰性後（如無症狀）至少三個月再接種疫苗。在康復後未接種疫苗者，比在康復後接種疫苗者更有可能再次感染 COVID-19。

問：接種流感疫苗 或其他疫苗後，需要等一段時間再接種 COVID-19 疫苗嗎？

答： COVID-19 疫苗接種和其他疫苗接種之間沒有建議的等待期，可以同時接種 COVID-19 疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗。接種單一疫苗或與其他疫苗一起接種時所出現的副作用通常是相同的。有關個人應如何安排疫苗接種，可諮詢醫生。

問：我的醫療保險 是否涵蓋流感和 COVID-19 疫苗？如果沒有醫療保險怎麼辦？

答： Medicare (紅藍卡）B 部分和大多數州的 Medicaid (白卡），都可支援免費接種流感和COVID-19 疫苗。所有健康保險市場計畫、和大多數私人保險計畫也都涵蓋這些疫苗，當疫苗由網路內的醫生提供時，無需自付費用。

沒有健康保險或健康計畫不覆蓋費用者，可從當地的衛生中心、州、地方、部落或領土衛生部門以及參與 CDC Bridge Access Program 的藥店獲得免費疫苗。個人所在州的衛生部門也可告知去哪裡獲取免費和低成本的疫苗，包括社區中心、學校和宗教中心。

國家亞太老齡化中心（NAPCA）為一非營利組織，致力改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 ( AANHPI）年長者、及其家人的生活品質。NAPCA 年長者協助中心面向年長者及其看護人提供五種不同語言的服務。華語服務電話：1-800-683-7427 (普通話) ，1-800-582-4218 (粵語) ， 1-800-336-2722 (英語) ，電郵： [email protected] 。