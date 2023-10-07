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華美假期 中國+歐洲遊 回饋僑界大特價

洛杉磯訊

疫情過後很多人都想回家探親或出國走走，但是因為機票和酒店的價錢暴漲，許多人望而卻步。華美假期表示，得到一項好消息： 中國旅遊局推出了一系列的特惠活動，不僅可以讓僑胞回家探親，同時還可以去歐洲加中國盡情遊玩。驚人的價位算起來就好像只出了一個機票的價錢，所有吃住行都像免費的一樣。

華美假期表示，此次「中國+歐洲遊回饋華僑活動」暫時有兩個不同的行程選擇：團（1）「中國+波羅的海五國18天」收費2899元加稅，包含了洛杉磯至上海的往返機票、上海至芬蘭/華沙至上海往返機票、遊覽中國江南、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，4-5星酒店，豪華巴士，遊輪船票，門票，部分餐食。團結束後還可以停在家鄉探親訪友，此機票可以從美國各個城市出發。

團（2）「中國+西班牙葡萄牙安道爾21天」收費2999元加稅，包含洛杉磯至上海發往機票、上海至西班牙發往機票、4-5星酒店、豪華巴士、門票、部分餐食，遊覽中國江南、馬德里、里斯本、塞維利亞、阿爾赫西拉斯、胡卡爾堡、巴賽隆納、安道爾 (安道爾是9世紀時，查理曼帝國為防範摩爾人的騷擾而在西班牙邊境地帶建立的小緩衝國），最後返回的中國的重慶（送重慶一日遊）。

此次活動由東方航空公司和美國各大航空公司合作，歐洲當地著名接團公司，中國旅遊局杭州辦事處，美國華美假期聯合舉辦。華美假期表示，每團人員大概控制在20人左右，精品團質，優秀導遊，讓僑胞感覺到回家的溫暖。現在團（1）的出發日期為11月14日，團（2）的出發日期11月22日。如果有想提早出發或晚些回來的人要盡快報名了，機票位置有限，到先得。報名熱線626-340-4300 找格格小姐。

華美假期辦公室地址26060 Acero#213，Mission Viejo，CA 92691。

洛杉磯 瑞典 疫情

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