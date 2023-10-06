「溯古還原」重現雪梨劇院經典劇碼 太極門分享快樂秘方

「溯古還原」蘊含智慧的史詩般預言，喚醒觀眾內心深處的記憶與感動。(太極門提供)

為慶祝太極門氣功養生學會帕薩迪納道館開幕，接連10月14日、15日兩天舉辦文化活動，14日中午開幕慶祝活動已經額滿，下午2時智慧講座「快樂從心出發」尚有名額。

15日（星期日）在巴沙迪納市立大劇院 (Pasadena Civic Auditorium， 300 E. Green Street, Pasadena, CA )，舉辦融合武術、音樂、舞蹈與戲劇的「溯古還原」及「文化瑰寶祝禱傳愛」，呈現難得一見的武學藝術文化饗宴，免費公益展演，歡迎預約觀賞，額滿即止。

「溯古還原」蘊含智慧的史詩般預言，喚醒觀眾內心深處的記憶與感動。此劇將雪梨奧運 展演經典劇碼再創新，2000年首演於澳洲 雪梨歌劇 院，廣獲好評。

「文化瑰寶祝禱傳愛」展現傳承六千多年的古文化與新生命，以獨門心氣功夫展現武之源，讓民眾感受震撼身心靈的文化洗禮。

14日下午2時智慧講座，將邀請眼科醫師、營養師暢談「快樂從心出發」。楊健一醫師剖析眼睛疲勞的關鍵，以及如何讓大腦不當機。黃翠華營養師分享兼具身心健康的「三招三式」。黃翠華談到因在太極門學會愛自己，讓她擁有發自內心源源不絕的快樂能量。座位有限，索取免費門票可電(626) 314-3093。道館地址570 E. Orange Grove Blvd., Pasadena, CA。