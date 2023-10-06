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全民保險10/13線上講座 詳解紅藍卡及長期護理

洛杉磯訊
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「全民保險」資深健保專員於洛杉磯10月13日星期五上午10點，舉辦「全民講堂」免費聯邦醫療保險線上講座，幫助民眾了解2024年聯邦醫療保險福利內容有哪些改變，以及如何挑選適合的輔助計畫，同時也會詳細介紹長期護理險的涵蓋範圍，什麼情況下才需要長期護理服務。

10月15日聯邦醫療保險 (Medicare) 開放期即將到來，2024年的保險福利有哪些變化； 滿65歲就可以自動獲得「紅藍卡」嗎； 新移民是否也可以獲得免費聯邦醫療保險； 有了聯邦醫療保險還需購買「輔助醫療保險計畫」嗎； 選擇HMO計畫將來能轉換成PPO計畫嗎；為何還需購買長期護理險。

美國永久居民或已在美國居住滿5年的新移民可在65歲生日當月或前後三個月，加入聯邦醫療保險 ｢紅藍卡｣，未及時申請將面臨罰款。申請人在美國報稅並累積超過40個積分可免除｢紅藍卡｣ Part A (住院福利) 的保費。｢紅藍卡｣ Part B (看診福利) 的保費則根據申請人的收入來決定。

聯邦醫療保險只涵蓋80%的醫療費用且不包含處方藥開銷，申請人需額外購買紅藍卡輔助計畫與處方藥計畫。輔助計畫可分為HMO與PPO計畫: HMO計畫通常包含處方藥福利且保費低廉，甚至$0月費，但需指定醫療網絡和家庭醫生，看專科醫生需另轉診； PPO計畫則可以選擇醫療網絡內的醫生，但需另購處方藥計畫，保費較高。

聯邦醫療保險也有提供「長期護理」的福利，但最多只有100天。如果能提前規劃購買長期護理險，就可以由保險公司支付這些費用。購買長期護理險的年齡上限通常是75歲，建議提前規劃。線上報名 https://ahi-event.sv.mikecrm.com/frvFSuU ，或可掃碼註冊(見圖)，或電話報名626-873-1618。

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

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