國泰銀行布雷亞市Brea分行開幕 促進當地金融繁榮

國泰銀行布雷亞市(Brea)分行隆重開幕，本地社區的政商代表、客戶及國泰銀行高管一同慶祝。(國泰銀行提供)

國泰銀行布雷亞市（Brea)分行隆重開幕。由來自本地社區的政商代表、客戶及國泰銀行高管一同慶祝。

Brea市長Marty Simonoff（圖左四）、市議員Steven Vargas（圖左二）、橙縣 第四區主管Doug Chaffee辦公室政策顧問/駐地代表Brock Chadsey（圖右三）、國泰萬通金控及國泰銀行執行主席鄭家發（圖右四）、國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明（圖左三）、國泰銀行執行副總裁兼首席行政事務長羅明訓（圖右二）、國泰銀行資深副總裁兼零售金融業務總監孫一文（圖右一）及國泰銀行助理副總裁兼布雷亞分行經理Yury Mai（圖左一）一同為布雷亞分行開幕剪綵。

劉昌明在開幕中致開詞表示，國泰銀行承諾不僅限於銀行業務； 更是關於建立信任、促進增長和創造機會。我們非常期待在布雷亞市開啟新的旅程，並將攜手布雷亞社區，共同建立一個更光明、繁榮的未來。

隨後，市長Marty Simonoff上台發表了熱情洋溢的講話，對國泰銀行的到來表示熱烈歡迎，並向劉昌明頒發證書。並談到國泰銀行入駐布雷亞市的重要性及其將對該社區帶來的積極影響。

布雷亞分行帶來了全新的服務風格，設有舒適的接待區，為客戶提供更加人性化的服務和體驗。新分行位於2415 E. Imperial Hwy., Suite 101, Brea, CA 92821。營業時間為週一至週四，上午9點至下午5點；週五，上午9點至下午6點；週六，上午10點至下午兩點。電話714-283-8688。