Mutual Trading Co., Inc. 日前盛大舉行日本美食與餐廳博覽會

Mutual Trading Co., Inc. 日前在帕薩迪納會議中心盛大舉行主辦第32屆日本 美食與餐廳博覽會(The 32nd Japanese Food & Restaurant Expo, JFRE)來自日本和世界各地的146個參展廠商,是日本以外規模最大、歷史最悠久、日本料理專業人士和供應商的主要海外貿易展。Mutual Trading Co., Inc.副總裁金井敦子(Atsuko Kanai)親臨會場督導。

該公司華人市場資深經理林孟秋(Karl M. Lam,圖左一))有27年行銷經驗表示,因疫情暫停,今年恢復盛大舉行。他說,疫後全球生活習慣和消費型態徹底顛覆,衝擊最嚴重的莫過於食品餐飲服務業,消費行為一夜之間發生巨大變化,催生了新的商業模式,包括縮短營業時間、送貨服務、路邊取貨、便捷廚房和分區用餐區。現後疫情時期,食品零售和餐飲服務商業行為要恢復到疫情前,需要採取新的措施來應對新的機會和挑戰。他說日本食品貿易正在強勢復甦,因此今年的美食博會覽會主題恰如其分:邁向新時代 –Venturing Into a New Era。

此次美食博會覽會有餐廳設備用品區,調酒酒吧講座區,拉麵食品區,各類日本料理食品海鮮區,燒酒,清酒,啤酒各類酒類區等,還有促銷精品區包括令人耳目一新的手工雕刻壽司刀、廚刀可客製化雕花或廚師名字以示尊貴榮譽。

該展特色食品中有Miyako素餃子有優質大豆蛋白。即食洋蔥牛肉丼,肉質鮮美完全煮熟,方便加熱食用。該展覽有更多傳統創新和新產品、注重安全和品質的健康菜餚、解決各類短缺問題以及物有所值的產品,所有這些都將為餐飲及食品企業經營者提供食材新資源。

Mutual Trading Co., Inc. 是創立近百年的企業,有口皆碑的優良商譽,年年在帕薩迪納會議中心舉辦。更多資訊可瀏覽網站:www.lamtc.com 電話:213-626-9458電郵:[email protected] 公司地址:4200 Shirley Ave. El Monte, CA 91731