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Mutual Trading Co., Inc. 日前盛大舉行日本美食與餐廳博覽會

洛杉磯訊

Mutual Trading Co., Inc. 日前在帕薩迪納會議中心盛大舉行主辦第32屆日本美食與餐廳博覽會（The 32nd Japanese Food & Restaurant Expo, JFRE)來自日本和世界各地的146個參展廠商，是日本以外規模最大、歷史最悠久、日本料理專業人士和供應商的主要海外貿易展。Mutual Trading Co., Inc.副總裁金井敦子（Atsuko Kanai）親臨會場督導。

該公司華人市場資深經理林孟秋(Karl M. Lam，圖左一）)有27年行銷經驗表示，因疫情暫停，今年恢復盛大舉行。他說，疫後全球生活習慣和消費型態徹底顛覆，衝擊最嚴重的莫過於食品餐飲服務業，消費行為一夜之間發生巨大變化，催生了新的商業模式，包括縮短營業時間、送貨服務、路邊取貨、便捷廚房和分區用餐區。現後疫情時期，食品零售和餐飲服務商業行為要恢復到疫情前，需要採取新的措施來應對新的機會和挑戰。他說日本食品貿易正在強勢復甦，因此今年的美食博會覽會主題恰如其分：邁向新時代 –Venturing Into a New Era。

此次美食博會覽會有餐廳設備用品區，調酒酒吧講座區，拉麵食品區，各類日本料理食品海鮮區，燒酒，清酒，啤酒各類酒類區等，還有促銷精品區包括令人耳目一新的手工雕刻壽司刀、廚刀可客製化雕花或廚師名字以示尊貴榮譽。

該展特色食品中有Miyako素餃子有優質大豆蛋白。即食洋蔥牛肉丼，肉質鮮美完全煮熟，方便加熱食用。該展覽有更多傳統創新和新產品、注重安全和品質的健康菜餚、解決各類短缺問題以及物有所值的產品，所有這些都將為餐飲及食品企業經營者提供食材新資源。

Mutual Trading Co., Inc. 是創立近百年的企業，有口皆碑的優良商譽，年年在帕薩迪納會議中心舉辦。更多資訊可瀏覽網站：www.lamtc.com 電話：213-626-9458電郵：[email protected] 公司地址：4200 Shirley Ave. El Monte, CA 91731

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