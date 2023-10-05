我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

階進慈善基金會 10/8免費打疫苗

洛杉磯訊

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）將在10月8日（星期日），舉辦免費2023-2024最新新冠疫苗（全年齡）、流感疫苗（全年齡）及常規疫苗（兒童）施打。

活動時間8日（星期日）上午9時至中午12時，地點在羅斯密社區中心（Rosemead Community Center），地址在3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA。

階進慈善基金會提醒，年齡需6個月以上，並請攜帶身分證件及疫苗接種卡，兒童常規疫苗請攜帶小黃卡。

預約以及接種資格問題可去電1-888-996-9985，或更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。無預約者，需當天現場候位，先到先得。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。

流感疫苗 保險 低收入

上一則

道地許氏新鮮參搶鮮上市 可空運到府

下一則

享受萬聖節 南加6個活動免費玩

延伸閱讀

快看世界／狗打疫苗得自閉症？ 研究：多數人有誤解

快看世界／狗打疫苗得自閉症？ 研究：多數人有誤解
台牙醫「偽單身」偷吃女病友 前妻怒告小三獲賠精神損失費

台牙醫「偽單身」偷吃女病友 前妻怒告小三獲賠精神損失費
羅斯密中秋街會 各族裔相聚同樂

羅斯密中秋街會 各族裔相聚同樂
羅斯密中秋歡樂街會 上百攤位美食商品

羅斯密中秋歡樂街會 上百攤位美食商品
舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術
嗨中秋 羅斯密幸運兒抽中機票最大獎

嗨中秋 羅斯密幸運兒抽中機票最大獎

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安