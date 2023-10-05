階進慈善基金會 10/8免費打疫苗

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）將在10月8日（星期日），舉辦免費2023-2024最新新冠疫苗（全年齡）、流感疫苗 （全年齡）及常規疫苗（兒童）施打。

活動時間8日（星期日）上午9時至中午12時，地點在羅斯密社區中心（Rosemead Community Center），地址在3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA。

階進慈善基金會提醒，年齡需6個月以上，並請攜帶身分證件及疫苗接種卡，兒童常規疫苗請攜帶小黃卡。

預約以及接種資格問題可去電1-888-996-9985，或更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。無預約者，需當天現場候位，先到先得。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。