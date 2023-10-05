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道地許氏新鮮參搶鮮上市 可空運到府

洛杉磯訊
威州新鮮花旗參。（業者提供）
威州新鮮花旗參。（業者提供）

許氏參業是全美唯一華人經營的花旗參種植公司，49年來以自產自銷的方式，供應消費者品質優、價格好的道地威州花旗參。此次新鮮花旗參上市，可至各地指定的華人超市及參茸行選購，或上許氏購物網訂購，可空運到府。

許氏參業提醒消費者，新鮮花旗參屬於生鮮蔬果類食品，購買時須注意產品是否合乎美國各州生蔬上架標準。針對新鮮花旗參上市，總裁許恩偉全程監督參場採收及生產流程。創始人許忠政則表示：「只有在美國才能吃到新鮮的威州花旗參，新鮮參的參味濃郁，功效加倍。當天採收，隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應」。

位於美國威州沃沙市的許氏花旗參場，成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000多英畝的種參處女地，許氏參廠表示，他們出品的新鮮參，品質符合美國農業部核訂農場生產規範最高標準GAP製作過程，依規定自農場採收後，經過了三口100多公尺深井、所抽打上來的純淨井水兩次清洗後，再加上細心地人工檢選，才能包裝空運到各地銷售。

許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產品管過程的參差不齊，也可能會影響了消費者的食安權益。尤其加州客戶要特別注意，根據州政府明文規定，凡特定地區進口的根莖類植物，均不准許以有土壤的形式進入加州銷售，限定的地區包括威斯康辛州在內的全美近40個州及加拿大地區。

新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。至於新鮮花旗參保存方式與期限問題，許氏表示，依美國農業部標準清洗生產的新鮮花旗參，只要在表皮灑上適量的清水，再用保鮮膜把它包起來，並在保鮮膜上紮幾個小孔，利於花旗參透氣，然後放在家中的冰箱冷藏40F(華氏)度，這樣就能讓新鮮花旗參保存2~4周的時間。若2~4周內無法全部吃完，可以按每次食用份量包裝存放於冷凍室內，食用時不用解凍，直接將冰凍的新鮮花旗參入鍋煮燉即可。

許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

華人超市 農業部 加州

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