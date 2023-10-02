愛特精英教育集團20周年，精英校區四週年慶典

9月28日，愛特精英教育 迎來了20週年暨美國愛特精英校區四周年慶典，近百位與會嘉賓及家長出席了這次別具匠心、熱鬧 非凡的活動，共同見證愛特精英無比重要的成長時刻。

作為爾灣 地區極具特色和實力的教育機構，爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim、森林湖市議員於淼（Benjamin Yu）、爾灣學區 基金會董事、UCI社科學院顧問Zhihai Li等領導蒞臨支持。

龐琦致辭

在慶典致詞中，美國愛特精英教育校長龐琦深情地對與會的所有領導和朋友表示了感謝，她表示，作為橫跨中美的綜合性國際教育服務品牌，愛特精英教育自2003年成立以來 ，就秉持著「用心做教育，用愛做品質」的辦學理念，集中更好的資源，打磨更精的教學，提供更細的服務，堅持教育情懷，認真地為每一位學生提供 最適合的培訓。

爾灣市長Farrah Khan（左）、美國愛特精英教育校長龐琦切蛋糕慶祝

而來到爾灣這座美麗的城市不覺間已經四年了，美國愛特得到了大家的極致認可和熱情信賴，離不開所有人的支持和幫助，正是大家的團結友愛和相互扶持 ，才能共同創造了愛特的今天。 四週年也將成為一個新的起點、新的開始，激勵愛特將在大家的信任支持下繼續深耕細作、精雕細琢，鑽研教學，打磨品質，突破成績，為更好地服務於 爾灣這座迷人的城市不懈奮鬥。

爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim（右）向龐琦頒發賀狀

爾灣市長Farrah Khan也對美國愛特成立四周年表達了熱烈的祝賀，她由衷地肯定了這四年來愛特不斷突破困難、逆流而上，而取得的非凡成就，通過勤奮和艱苦奮鬥、 透過熱情和專業技能，為爾灣的教育事業提供了重要的支持和幫助，她為擁有這樣一所忠實可靠的合作夥伴倍感驕傲，也祝愿愛特的發展會越來越好。

Tammy Kim副市長、Benjamin Yu議員、爾灣學區基金會董事/UCI社科學院顧問Zhihai Li也紛紛為慶典表示祝賀，並一同出席了後續的慶祝活動。