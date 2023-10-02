北美高校聯合主辦的「汾酒杯」中秋月羽球錦標賽圓滿落幕

由北美高校聯合會主辦的「汾酒杯」中秋月北美高校錦標賽，於9月30日在Santa Fe Springs羽毛球俱樂部隆重举行。隔日又在洛杉磯 哈崗凱悅華達大酒樓舉行了頒獎典禮。

本次活動由山西汾酒集團冠名贊助，美國大文行酒業協辦。

北美大學聯合會主席陳崢

活動的成功舉辦是在北美高校聯合會會長陳崢的組織召集和全體球員的配合，南加 社區極高的關注和各界人士的大力支持，數十位校友義工熱心付出，10多位校友積極獎品贊助下完成。

頒獎典禮

北美大學聯合會羽球 俱樂部，天津城建大學北美校友會，天使之翼羽球俱樂部承辦了這場活動。同時，10 位校友會協辦了該活動，分別是燕山大學北美校友會，河北大學北美校友會，中國民航大學北美校友會，首都師範大學北美校友會，上海交通大學醫學院 北美校友會，西北大學北美校友會，北京 工業大學北美校友會，江蘇大學北美校友會，青島大學北美校友會，河南大學北美校友會。 以及具有數十年歷史的NGY 體育學會。

本次比賽吸引了近300名羽球愛好新舊校友以及南加州的眾多羽球愛好者，24支參賽隊伍，其中即有老一輩的羽球愛好校友僑胞，又有在校的羽球愛好大學生們。 他們分別來自加州大學 洛杉磯分校UCLA，南加州大學USC, Pepperdine University, 加州大學聖地牙哥分校UCSD, 加州大學聖塔芭芭拉分校UCSB。 老一輩校友的隊伍中有來自台灣大學，台灣清華的球友們，以及北京大學，中國科技大學，南京大學，華南理工大學，中國民航大學等10多所院校的校友們。

經過八個多小時的激烈角逐，「常青组」冠軍，武台山聯隊/台灣大學。亞軍.華南理工大學之友隊。季軍.NYG體育協會/喜瑞都學院。4.蘇州大學校友會。其他參賽隊伍，country/南京大學，天羽傾城/天津城建大學，黃飛鴻/暨南大學，龍柏長青隊/中國科技大學。

大赛主持人張磊 （右）

「 興趣組」冠軍，唐潮醉羽/湖南高校，亞軍.Smash potatoes /UCSB，季軍.UCSD，4.國立台灣大學。其他參賽隊伍，國羽天團/廣東外國語大學，NGY體育協會/北京聯合大學，青島大學，愛會消失對不隊/大連理工大學，美國華人專家會/北京大學，週四沖鴨/USC。

「 公開組」冠軍，瘋雨同舟/中國民航大學，亞軍.Pepperdine University 佩柏代因大學，季軍.UCLA加州大學洛杉磯分校，4.元羽宙/廣東外國語大學。其他參賽隊伍：小狐狸/台灣清華大學，酷隊/上海大學。

北美大專院校聯合會更是想透過這樣的活動，團結北美高校校友，增進校友間的友誼，促進北美海外校友心連心，手攜手，互相幫助，共創美好。