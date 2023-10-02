美國凱帝投資控股旗下凱帝醫療科技舉行啟動儀式

美國凱帝投資 控股集團(Cradi Investment Holding Group Inc)，旗下的凱帝醫療科技公司(CradiMedtech Inc ）研發的遠距醫療監控系統順利透過了一期市場直接應用舉行上線啟動儀式，試營運期間，在社會上和美國醫療圈引起了極大的轟動和強烈的社會反響。

COO Jeff 李致辭

美國凱帝投資控股集團COO Jeff 李在啟動儀式上表示，凱帝投資控股集團旗下的遠距醫療項目，是有美國政府CMS主導，有醫生確認發放對象，為符合條件的退休 老人免費發放遠程 生理監控設備的福利 項目。 身為設備供應商和軟體研發者，凱帝醫療科技公司根據政府CMS的2023年CPT最新CODE的要求，每套設備每年最低可以取得$660/user/year 的政府補助。 美國3143個縣符合資格的人員數以萬計。

史文藝致辭

凱帝投資控股集團董事長史文藝表示，把人工智慧技術、區塊鏈技術、雲端 儲存、邊緣運算、5G在醫療領域的綜合應用，形成了智慧醫療的核心，促進了人類的進步。對於智慧醫療來說，遠端監控才是其發展的重要基石。 凱帝集團的事業、天時、地利、人和，在中秋節開啟市場儀式，希望這個計畫能為更多的家庭帶來健康福音！

CEO王春雷致辭

CEO王春雷致詞並介紹遠距醫療監控專案意義及優勢

王森林醫生致辭

凱帝醫療科技公司合夥人、天使物理治療中心主治醫生王森林介紹物理治療項目

美國應用老年學傅旻博士

Dr. Min Cole, 傅旻博士是美國應用老年學博士介紹如何尋找社區的資源和服務體系， 了解政府的政策和福利，在退休規劃， 長期護理管理和健康老齡化領域得到幫助，凱帝醫療的 成立為許多家庭帶來極大的方便，之後會緊密合作。

為實際解決廣大華人朋友在看病，找醫生，找醫院，醫療保險 的選擇等醫療方面碰到的困惑， 凱帝醫療公司將連續舉辦10期「美國醫療保險知識普及系列講座」。

詳情登陸美國凱帝投資控股集團網站：www.cradigroup.com.