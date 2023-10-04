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美遊假期 墨西哥海鮮饗宴2日遊全包價$398

洛杉磯訊
墨西哥水牛呼嚕La Bufadora噴泉。（業者提供）
墨西哥水牛呼嚕La Bufadora噴泉。（業者提供）

秋高氣爽，美遊假期（C&O Travel ）10月21日、22日， 帶大家去超人氣墨西哥海濱度假城市Ensenada 2日遊，純玩高品質，享受海鮮饕饗盛宴， 全包價398元。

美遊假期表示，全包價包含特別安排的4餐，墨西哥當地特色龍蝦餐、當地晚餐、墨西哥特色自助式早餐、 Ensenada 碼頭海鮮特色餐。 下榻特色四星級海景酒店 ，獨家安排參觀世界最高的海噴泉- 墨西哥水牛呼嚕La Bufadora噴泉。

美遊假期表示，此行程洛杉磯上午出發，精心安排逛邊境牆、約兩個多小時的行程進入墨西哥邊境城市蒂華納，特色商業街，感受風土味的濃鬱，大草帽、吊線木偶、面具等工藝品，領略原汁原味的墨西哥風土人情。

美遊假期說，午餐是大家期待的龍蝦大餐，吃飽喝足後，下午帶大家參觀世界三大海洋噴泉之一，該噴泉可向上噴射高達30 米的水柱，異常壯觀，加上隆隆作響的聲音，彷彿水牛打呼嚕，當地人稱為水牛打呼嚕(Buffalo Snort)噴泉。 晚上特別安排當地特色海景酒店。

隔日早上睡到自然醒，再去享用當地特色的自助早餐。 離開飯店前往Ensenada 碼頭拍照，享用當地海鮮特色餐，再前往商業街遊覽，街道旁各種特色的店家，充滿墨西哥風情，從皮革製品、服飾、珠寶 、手工藝品、銀器、木器、織品等應有盡有。 觀賞拍照異國風情，結束快樂墨西哥行程，帶大家返回洛杉磯。

報名及詳情可洽美遊假期專線 626-631-0986，或626-567-0966。

墨西哥特色餐。（業者提供）
墨西哥特色餐。（業者提供）
墨西哥當地特色龍蝦餐。（業者提供）
墨西哥當地特色龍蝦餐。（業者提供）

墨西哥 洛杉磯

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