吳光宜 當選世界台灣商會聯合總會會長

金城銀行董事長吳光宜。

出生於台灣台南市的吳光宜，經過40多年的努力奮鬥，成功走出了自己的一片天，開創在北美洲金城銀行的金融版圖。金城銀行董事長吳光宜近期在台灣所舉辦的世界台灣商會聯合總會年會中，獲一致通過，高票當選第31屆世界台灣商會聯合總會會長。

世界台灣商會聯合總會的成立，是有鑑於僑居海外的台商在世界各國打拚，大部分台商仍是單兵獨鬥、實力分散。在多位海外台商努力下，北美洲、亞洲、歐洲、非洲總會相繼成立，並於1994年9月在臺北市召開成立大會，世界台灣商會聯合總會正式成立。接著中南美洲和大洋洲聯合總會相繼成立，並加入世界總會，至此總會規模涵蓋全世界的台商。

世界台灣商會聯合總會的宗旨是促進各地區台商之合作及連繫，共謀發展工商業，及開拓國際市場， 提升台商之國際地位，並促進各國對台商權益之保障， 促進世界各區域內社會文化之交流，以增進共同瞭解與經濟發展。

目前擔任北美洲台灣商會聯合會名譽總會長的吳光宜，在當選世界第31屆總會長之際，吳總會長深感責任重大，並期許為更多會員服務，並為社區提供更多商業資訊和機會。吳總會長強調，他將以活力世總，共創商機暨商機資訊交流，新視野新科技，扶持青商，世代傳承，團結台商以支持中華民國 台灣為工作主軸，為推動世界台灣商會聯合總會的發展而努力。

吳總會長亦是現任中華民國僑務委員，也因此更瞭解政府的海外政策，並曾多次回台提出建言，有助於他在海外向僑胞宣導國家認同的任務執行。同時建議僑務委員不同專長的畫分能更精準，以期達到更符合實質性效果的建言。

重視培育年輕世代的吳光宜總會長，在總會長任期內，與全美青商會接觸頻繁，也漸漸感受到年輕一代的思維及能力有其特別之處。因此除了籌辦講座與青商會成員增加交流機會，同時提醒青商會年輕代表多培養一點耐心、毅力及堅持的個性，並認清自己的能力與興趣，維護良好的人際關係和個人信用，保持樂觀進取的學習態度，才能讓自己走得更遠更順利。吳總會長在休士頓 紀事報採訪時說：「身為台裔美人，我們獲得社區的支持，在有能力時一定要回饋社區。我們必需竭盡所能，幫助下一代，尤其是年輕人，讓他們可以在未來的人生中，實現夢想，獲得成功」。吳光宜是休士頓地區第一位當選世界台灣商會聯合總會會長的社區領袖。