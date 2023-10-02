南海岸廣場「品味．美食」精選

想品嚐世界美食不用環球旅行，南海岸廣場除了是全球知名的精品店更嚴選超過30家各國風味精華餐廳，有美式海鮮，高級牛排舘，亞洲風味餐廳、墨西哥 餐廳、甜品、小吃等，只要到南海岸廣場就可享受大半。

南海岸廣場特別出刊「品味．美食雜誌」，特別節錄如下讓南加 老饕一窺其密。

CALÓ KITCHEN + TEQUILA 墨西哥精典

CALÓ KITCHEN + TEQUILA開業將墨西哥精典和風味已經到達南海岸廣場。 餐廳當代設計，令人印象深刻的南加景觀建築。 包括大型室內酒吧及第二個親密的天井小酒館大量的龍舌蘭酒供客人品嚐。

除了上述龍舌蘭酒、mezcals酒等烈酒之外還有多種美味雞尾酒為特色，餐點同樣閃閃發光，烹飪團隊提供奇妙的風味，將墨西哥的最愛與現代氣息相結合。包括carnitas 家常菜和camorones mojo de ajo，用大蒜黃油和刺山柑精心炒的優質大蝦，兩者都有豐富的配菜。

位旋轉木馬廳一樓

The Capital Grille

The Capital Grille是家高檔牛排館連鎖餐廳，在25州、哥倫比亞特區和墨西哥城設有分店。這裡展現的是冰鎮緬因州龍蝦沙拉由鮮豔的柑橘和甜龍蝦肉、鱷梨和芝麻菜的甜美交響樂。

更不可錯過的是一種超嫩切片菲力牛排配西波里尼洋蔥和野生蘑菇，再來一瓶來自The Capital Grille世界級酒單的2006年年份Dom Pérignon，完全了一份陸海雙贏的強力午餐。 訂位電話714.432.1140

鼎泰豐

華人之光的鼎泰豐是大家耳熟能響的餐廳，其經典上海點心，但是大家耳熟能詳，小編就不多賣弄，大家趕快去南海岸廣場內的鼎泰豐享受精美的佈置及品嚐精緻的美食。建議試試加入新鮮榨橙汁的冰綠茶哦。

Populaire Modern Bistro

Eggs Benedict

Populaire的週末和它誘人的藍色內飾一樣酷。 廚師Nick Weber的現代巴黎小酒館早午餐展示了嫩巴維特牛排，配上過雙面清熟的蛋黃，配上柚子醬和嬌嫩青蔬。另外Populaire的奧姆雷煎蛋卷配上韭菜香味、法式奶油和酥脆的馬鈴薯都是令人垂涎。最後，浸漬漿果的味道與甜奶油搭配在Marge餅乾的片狀酪乳上，將滿足甜點的渴望。享受休閒充滿精神的早午餐

Seasons 52

FRESH GRILL

Seasons 52的完美設定，不斷變化的最新鮮的時令菜餚適合各種渴望和心情。想象一下，在活潑的天井裡，在金槍魚靼靼或芝麻烤鮭魚沙拉上享用清淡的午餐，餐桌邊是手搖曳的夏威夷菠蘿cosmo。 或者輕鬆進入俱樂部休息室品嚐現代雞尾酒和招牌扁麵包。 精心策劃 的52 種葡萄酒適合各種原因和每個季節。

Terrace by Mix Mix

在南海灣廣場花園橋盡頭的一片綠意盎然的綠洲天井是名廚Ross Pangilinan的傑作。 菲律賓風味的早餐披薩配培根、蔥果醬和流雞蛋。該餐廳的特色餐是豬颊adobo、鮮蝦lumpia、甜longanisa香腸、大蒜炒飯和松脆的chicharrones蘸上辛辣的甘蔗醋。 熱帶島嶼法國吐司，用兩勺烏比冰淇淋錨定，然後用澳洲 堅果和烤椰子完成。

Mah Jong's by Chef Mike

位Bloomingdale's 美食廣場內的Mike主廚的麻將餐廳（Mah Jong's ）帶來他在灣區 童年的致敬。 對於週末早午餐，Mah Jong更新的放縱經典包括蝦蛋糕本尼迪克特和一盤慢紅燒豬肉煎餅上。 Doctulero對主菜的使用增加了菜餚的複雜性，例如牛尾肉汁中令人欣慰的wagyu loco moco。主餐與各種有趣的tiki雞尾酒相得益彰。 在選擇中，可以看到Mah Jong廚房的座位最受歡迎。建議飲品：來自當地烘焙商月山羊咖啡 的咖啡豆濃縮咖啡。

訂位電話 949.295.3841

Yu Cake

將精緻的法國烘焙技術與亞洲風味相結合的糕點店Yu Cake 新在南海岸廣場開業，引起注意，吸引著遠方的糕點愛好者。其芋頭、芒果和宇治抹茶，以及巧克力榛子和漿果等是Yu Cake許多糕點中的精選，包括標誌性的千克麗餅蛋糕、蛋糕卷、布丁和餅罐。

藝術性是毫不妥協的，Yu Cake的獨家法國慕斯就證明了這一點，它逼真地模仿水果，就像裝滿椰子芒果的半椰子一樣。 其他美食從原始餅乾到清爽的新鮮水果茶和奶油優格冰沙。Yu Cake滿足每個甜食的渴望。

Water Grill 美式海鮮

第 17 個，共 2,442 個 South Coast Plaza 10/1 WeChat app txt mobile txt 收件匣 Grant Wu吳鴻鈞 2023年9月29日 下午3:45 (3 天前) 寄給 Dale、 WJ、 我 想品嚐世界美食不用環球旅行，南海岸廣場除了是全球知名的精品店更嚴選超過30家各國風味精華餐廳，有美式海鮮，高級牛排舘，亞洲風味餐廳、墨西哥餐廳、甜品、小吃等，只要到南海岸廣場就可享受大半。 南海岸廣場特別出刊「品味．美食雜誌」，特別節錄如下讓南加老饕一窺其密。 CALÓ KITCHEN + TEQUILA 墨西哥精典 CALÓ KITCHEN + TEQUILA開業將墨西哥精典和風味已經到達南海岸廣場。 餐廳當代設計，令人印象深刻的南加景觀建築。 包括大型室內酒吧及第二個親密的天井小酒館大量的龍舌蘭酒供客人品嚐。 除了上述龍舌蘭酒、mezcals酒等烈酒之外還有多種美味雞尾酒為特色，餐點同樣閃閃發光，烹飪團隊提供奇妙的風味，將墨西哥的最愛與現代氣息相結合。包括carnitas 家常菜和camorones mojo de ajo，用大蒜黃油和刺山柑精心炒的優質大蝦，兩者都有豐富的配菜。 位旋轉木馬廳一樓 The Capital Grille The Capital Grille是家高檔牛排館連鎖餐廳，在25州、哥倫比亞特區和墨西哥城設有分店。這裡展現的是冰鎮緬因州龍蝦沙拉由鮮豔的柑橘和甜龍蝦肉、鱷梨和芝麻菜的甜美交響樂。 更不可錯過的是一種超嫩切片菲力牛排配西波里尼洋蔥和野生蘑菇，再來一瓶來自The Capital Grille世界級酒單的2006年年份Dom Pérignon，完全了一份陸海雙贏的強力午餐。 訂位電話714.432.1140 鼎泰豐 華人之光的鼎泰豐是大家耳熟能響的餐廳，其經典上海點心，但是大家耳熟能詳，小編就不多賣弄，大家趕快去南海岸廣場內的鼎泰豐享受精美的佈置及品嚐精緻的美食。建議試試加入新鮮榨橙汁的冰綠茶哦。 Hamamori

Wahoo’s Fish Taco

Marugame udon

Sees Candies

Lanerach Chocolatier Suisse