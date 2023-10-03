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美國幹細胞基地 王福楠談幹細胞治療之先驅

洛杉磯訊

美國幹細胞基地執業醫師王福楠醫學博士，為世界幹細胞治療先驅。已榮獲國內國際醫學獎牌50餘項，共同著作美國5本醫學書籍。

台灣、美國執業醫師王福楠醫學博士表示，幹細胞治療包括：心血管和腦血管疾病、腦中風後遺症、失智症、帕金森氏症、腎臟衰竭、免疫學疾病（如：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、牛皮癬、甲狀腺炎等）、許多不同類型的癌症（如多發性骨髓癌、肺腺癌、胃癌、血癌等）及先天性遺傳性疾病（如先天性紅綠色盲、地中海型貧血症、鐮形血球貧血症等）。

王醫師表示，理想的幹細胞處理技術要項及處理後的幹細胞製劑（或製備）應達到什麼樣的標準？這一項至關重要，由於不良的幹細胞製備技術及使用任何一種化學製劑、誘導劑、荷爾蒙、消化酵素、分解酶等，均會破壞「最原始的幹細胞」、或「幹細胞遠前端質點。「最原始的幹細胞」即Progenitor，俗稱「幹細胞的老祖先」。使用以上物質，均會使幹細胞變性，影響最後幹細胞的品質，從而影響臨床治療成效。因此，理想的幹細胞製劑十分重要。

他表示，幹細胞的處理過程：（1）應在嚴格的實驗室具良好組織操作規範，在無塵無菌室之下，経過處理、培養、分離、純化、定性、定量、檢測等手續進行之。無麈無菌室的等級標準，需由第三方鑑識公司專家，定期予以管控並認証之。（2）不宜使用抗生素或抗黴菌藥物。（3）不宜使用組織分解劑或消化酵素。處理後之幹細胞樣品，應證明不存在組織分解劑或消化酵素。（4） 幹細胞的處理過程中，不宜添加動物血清製劑或血清來源製品。目前可使用人類血小板裂解物，或自己無感染或汚染的優良血清。（5） 幹細胞的處理過程，不宜添加任何荷爾蒙製劑、生長激素、生長因子，或其他促進幹細胞生長的擴增劑。處理後之幹細胞樣品，經檢測不含外源性之以上成份、或促進幹細胞生長的擴增劑。

王醫學博士表示，幹細胞的處理過程，不添加任何誘導劑或化學物質。處理後的幹細胞製品，經培養不含細菌、黴菌、寄生蟲（機率很少）、不含任何植物性孢子（機率很少）等。其內素含量應小於0.05 EU/mL。 處理後的幹細胞製品必須（1）定期測定其細胞表面標記，證明其為處理後符合臨床所需要的細胞。（2）幹細胞之存活率，經樣品培養檢測，應達95%以上。（3）不含抗原性之物質、雜質等。（4）處理後之細胞製品，其中所需要的幹細胞，應佔有90%或以上。（5）可予以冷凍保存。解凍後，其存活率應達90%以上。（6）臨床使用，不可添加荷爾蒙製劑，如腎上腺皮質荷爾蒙、生長荷爾蒙、生長因子等。（7）幹細胞製備，其如在實驗室的環境下，應能至少再作繼代培養（Subculture)共達12次以上，而細胞完好，即細胞不應只存活於少數繼代培養。如果只能存活於少數繼代培養，其為不理想的製劑。

諮詢幹細胞詳情可電626-336-6368，地址1201 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA。

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