洛杉磯市10/2 將啟動緊急租戶援助計劃 該計劃為拖欠租金的城市居民提供經濟援助

加州洛杉磯 ？ 為了持續努力防止個人無家可歸，洛杉磯市 Measure United to House LA (ULA) 今天啟動了緊急租屋者援助計畫。 該計劃為因 COVID-19 或其他經濟困難而面臨無家可歸風險的低收入 租戶提供拖欠租金 的經濟援助。

申請截止日期為 2023 年 10 月 2 日下午 6:00。

LAHD 總經理 Ann Sewill 表示：「緊急租金援助計劃對於拖欠租金的租客來說是一個重要的機會，可以解決債務並繼續居住。」「我鼓勵洛杉磯人上網或撥打熱線以確定資格併申請如果符合資格。 該計劃將代表遇到經濟困難的租戶向房東 支付最多 6 個月的未付租金。”

要符合資格，家庭必須有義務支付住宅租金並滿足以下要求：

1. 是洛杉磯市居民，無論移民身分為何。 要驗證您是否居住在洛杉磯市，請造訪neighborhoodla.org。

2. 2020 年 4 月至今，家庭中一名或多名人員失業、家庭收入減少、產生重大費用或經歷其他經濟困難。

3. 在 2020 年 4 月至今的任何一個月內，有未付給現任房東的租金。

4. 目前家庭收入等於或低於地區中等收入（AMI）的80%。

租戶可以透過三種方式進行申請：每週 7 天、每天 24 小時透過 housing.lacity.org 線上申請；週一至週五上午 8:00 至下午 6:00 透過電話 (888) 379-3150 進行申請。 並親自造訪 housing.lacity.org 了解申請受理辦公室地點。

要了解有關該計劃的更多信息，請訪問 http://www.housing.lacity.org