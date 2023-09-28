洛杉磯市10/2 將啟動緊急租戶援助計劃 該計劃為拖欠租金的城市居民提供經濟援助
加州洛杉磯？ 為了持續努力防止個人無家可歸，洛杉磯市 Measure United to House LA (ULA) 今天啟動了緊急租屋者援助計畫。 該計劃為因 COVID-19 或其他經濟困難而面臨無家可歸風險的低收入租戶提供拖欠租金的經濟援助。
申請截止日期為 2023 年 10 月 2 日下午 6:00。
LAHD 總經理 Ann Sewill 表示：「緊急租金援助計劃對於拖欠租金的租客來說是一個重要的機會，可以解決債務並繼續居住。」「我鼓勵洛杉磯人上網或撥打熱線以確定資格併申請如果符合資格。 該計劃將代表遇到經濟困難的租戶向房東支付最多 6 個月的未付租金。”
要符合資格，家庭必須有義務支付住宅租金並滿足以下要求：
1. 是洛杉磯市居民，無論移民身分為何。 要驗證您是否居住在洛杉磯市，請造訪neighborhoodla.org。
2. 2020 年 4 月至今，家庭中一名或多名人員失業、家庭收入減少、產生重大費用或經歷其他經濟困難。
3. 在 2020 年 4 月至今的任何一個月內，有未付給現任房東的租金。
4. 目前家庭收入等於或低於地區中等收入（AMI）的80%。
租戶可以透過三種方式進行申請：每週 7 天、每天 24 小時透過 housing.lacity.org 線上申請；週一至週五上午 8:00 至下午 6:00 透過電話 (888) 379-3150 進行申請。 並親自造訪 housing.lacity.org 了解申請受理辦公室地點。
要了解有關該計劃的更多信息，請訪問 http://www.housing.lacity.org
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