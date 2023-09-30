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太子行獲威州參農總會授權 續用官方認證徽號

洛杉磯訊
美國太子行總裁錢思敬（圖左）表示，美國太子行與威州參農業總會合作，致力於提供最優質的威州花旗參是他們一直以來的堅持。右為威州參農業總會主席Robert Kaldunski。圖片右上角為新版本徽號。(業者提供)
美國太子行總裁錢思敬（圖左）表示，美國太子行與威州參農業總會合作，致力於提供最優質的威州花旗參是他們一直以來的堅持。右為威州參農業總會主席Robert Kaldunski。圖片右上角為新版本徽號。(業者提供)

美國太子行日前與威斯康辛州花旗參農業總會(Ginseng Board of Wisconsin)續約，再延續雙方近30年的緊密合作關係。同時農業總會頒發常年合作堅實夥伴獎牌予太子行，一同提供民眾最優質地道的美國威州花旗參。

這代表美國太子行獲威州參農總會授權 ，在太子牌產品上，可繼續使用官方認證的老鷹徽號，消費者一看到這徽號，就代表並証明產品是真正高品質的威州花旗參。

威州參農業總會是花旗參業界具權威和代表性的組織，農會主席Robert Kaldunski ，在美國太子行舉行簽約儀式中指出，美國威斯康辛州的地理環境和氣候，為花旗參提供了獨特優勢。科學研究已證明，威州的花旗參含有最高水平的人參皂甙，並且符合美國政府對種植和檢驗的嚴格要求，確保了品質優良，低農殘水平，達到食品安全標準。為了購買真正有保障的威州花旗參，消費者必須識別威州GBW官方認證的老鷹徽號，這代表真正威州參的產地證明。

長年與美國太子行合作，主席Robert Kaldunski肯定的表示，總會與美國太子行雙方合作近30年，致力於海內外推廣威州參，是農業總會堅實的經銷夥伴。

健康與養生產品業界翹楚的美國太子行，總裁錢思敬表示，美國太子行與威州參農業總會合作，致力於提供最優質的威州花旗參是他們一直以來的堅持，以最嚴格的規範生產，確保產品符合最高食安標準。太子行一直被威州總會授權使用官方認證老鷹徽號，這代表「太子牌威州參」是品質保證的正統威州參。

關於為何不經營自有花旗參農場，錢思敬解釋，太子行與威州參農業總會合作，得自威州80多位認證的參農、取得當季採收質量最佳，且價格合理的花旗參給民眾，消弭自有農場收成好壞等經營風險轉嫁消費者的可能性；此外，與農業總會合作，使太子行能專注於優化生產流程及物流效率，以降低成本及價格，優質回饋消費者。

農業總會市場部顧問Lori McGehee表示，新版本徽號更加明亮清晰，更明顯方便消費者識別。市面上仍有舊的徽號包裝，於此新舊包裝整合交界期間，消費者僅需認明GBW官方認證老鷹徽號，即可購買到純正有保障的威州花旗參。

太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶，更是在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合良好生產規範的最高要求，也是唯一於Costco售賣的花旗參茶品牌。

美國太子牌威州花旗參於各大華人超市、參茸行與雜貨店均有售賣，如想了解更多有關花旗參訊息，可瀏覽www.popus.com，或去電美國太子行總公司800-732-2328查詢。

威斯康辛州 華人超市 Costco

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