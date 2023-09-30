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Yaamava'獲拉斯維加斯以外 最佳賭場兩項大獎

高地市訊
Yaamava'的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse，被評為本年度的「最佳賭場餐廳」。(業者提供)
Yaamava'的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse，被評為本年度的「最佳賭場餐廳」。(業者提供)

2023 年 USA Today 10 Best Readers'Choice Awards 評選中，Yaamava' Resort & Casino at San Manuel 榮獲兩個類別的大獎。

它是全美粉絲心目中排名第一的 「拉斯維加斯以外最佳賭場」，而Yaamava'的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse，也被評為本年度的「最佳賭場餐廳」。

Yaamava' Resort & Casino是由聖曼努埃爾印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）擁有和經營。聖曼努埃爾博彩與酒店管理局位於拉斯維加斯的 Palms Casino Resort ，也躋身 USA Today 的排行榜。Palms 的 A.Y.C.E 自助餐廳在全美最佳賭場餐廳排名中名列第五，為該部落再添一項榮譽。

Yaamava' Resort & Casino 總經理 Kenji Hall 表示：「我們很榮幸獲全國讀者評為最佳賭場。本部落和我們團隊成員努力不懈，這項榮譽體現了他們的服務精神和辛勞」。

Yaamava'的客人可在 The Pines Modern Steakhouse ，盡情享受精緻的美食和手調雞尾酒，這裡供應經認證的 100% 日本神戶牛肉、手工現做的新鮮義大利麵，以及由該度假村的 Collection 86 獨家珍藏的稀世葡萄酒和烈酒。

除了 The Pines 的美酒佳餚外，該度假村還有20 個餐飲場所，從五星級到休閒便捷，應有盡有。

拉斯維加斯的Palms Casino Resort ，客人可在 A.Y.C.E. 自助餐廳體驗一次環球美食之旅。這個可容納 250 人的場所設有七個獨特美的食站，每一站都令你感受到不同的美食樂趣。

Yaamava'與 Palms 的提名由一個專家小組選出，該小組成員包括 USA Today 的編輯、10Best.com的編輯、相關專家撰稿人、以及這些媒體和 Gannett 其他機構的消息來源，然後由公眾進行網上投票

Yaamava' Resort & Casino 是內陸帝國（IE）唯一一家獲 Forbes Travel Guide 評為五星級、四星級，並獲 AAA 評為鑽石級的娛樂場所，擁有一棟樓高17層，設有寬敞套房的酒店、高空泳池、Forbes 五星級水療和美容沙龍，以及一流的劇院。座落於高地市，離洛杉磯市中心70 英里， 賭場具備 7,000 多部老虎機 、五間高注額遊戲廳、多家豪華名店、各式各樣的獲獎餐飲選擇、十多間酒吧和酒廊，包括內陸帝國的頂級體育酒吧 The 909 Food Hall。

Yaamava’ Resort & Casino由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority ）全盤擁有和經營。欲瞭解更多訊息，可訪問 www.yaamava.com，地址777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話 800-359-2464。

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