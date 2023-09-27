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行李箱中的鑽石！德國125年Rimowa行李箱

洛杉磯訊

RIMOWA始於1898年位於德國科隆地區的家庭小作坊開始。創辦人Paul Morszeck以打造完美行李箱為目標以輕巧結構的實木木材旅行箱奠定了好評。125年來Rimowa行李箱從復古木材到經典鋁材，再到高科技聚碳酸酯材料。

其子Richard Morszeck也進入家族事業，延續打造完美行李箱的理念。不同的是Richard注重行李箱材質的革新上。他從自己的姓、名中截取前兩個字母以此為基礎，創造出傳承至今的品牌名稱：RIMOWA。

二戰後百癈待舉，物資缺乏，Richard 注意到鋁片可以利用。而飛機的鋁皮外表的褶紋設計可以增加金屬的強度和耐壓水平，將其優化設計運用在行李箱上。鋁合金、溝槽設計以及簡約外型正式成為RIMOWA招牌精典設計。

來到第三代傳人Dieter Morszeck 熱愛飛行及攝影，需要堅固耐用，甘脆自己打造旅行箱，特別研發出防水外殼以保護專業設備。不論熱帶潮濕氣候或極地嚴寒，可為電影攝制組、攝影師以及記者的各種精密設備提供全方位的保護。

RIMOWA的防水行李箱系列，即使沈入水面下20米，也很難進入一滴水，更可避免箱內物品因濕氣、極熱或極冷氣候而受損。

因為如此用心設計受到航空人員和商旅及專業攝影人士的的喜愛，也經常出現在好萊塢電影中的行李箱。

隨著生產製造技術的不斷向前邁進，「防彈塑料旅行箱」出現在RIMOWA的產品系列中。其100%高耐用質地聚碳酸酯為材質的新型旅行箱系列有超高牢度與超強彈性使整個行李箱在全面受壓時的行李箱，一旦壓力釋放，即可瞬間恢復原狀，完美融合軟殼行李箱的休閒感與硬殼行李箱的牢固性。

RIMOWA不斷完善其多輪專利設計，確保RIMOWA旅行箱上的八個萬向輪都能360度靈活轉動。

更值得一提的是，RIMOWA仍堅持每只行李箱都以手工打造，至今僅在德國生產，別無分號。

與Tiffany 合作打造行李箱

Rimowa行李箱與Tiffany & Co. 珠寶合作，採用蒂芙尼標誌性的鑽石切割設計在手提箱和珠寶盒的外殼，在燈火下閃爍。搭配Tiffany藍打造出鑽石級的行李箱。

RIMOWA 致力於研發及創新突破倍受肯定，並能與Tiffany 合作打造行李箱落實了行李箱中的鑽石的美譽，重新定義了旅行。

德國 字母 好萊塢

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