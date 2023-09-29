中秋佳節無煙日 閤家歡聚樂融融

在中秋月圓之日，希望也是一個改變的開始；對吸煙說「不」，對健康說「可以做到」。

於中秋節與家人聚首一堂共慶團圓，又一起品嚐月餅美點的今時今日，ASQ「華語戒煙專線」表示，疫情過後的這一年，中秋節寓意著更健康的生活和更美好的開始。

「在這特別的節日，請考慮作岀一個無煙生活的承諾」。加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士説：「請利用節日的歡樂氣氛來團結家人和朋友，並互相支持-開始戒煙，以達更健康的將來。」

朱書宏博士説，一直以來，家人都會在中秋節共聚及互表感謝之意。在充滿笑聲及分享的時刻，應當創造一個新的傳統：對吸煙說「不」，對健康說「可以做到」。在花好月圓的氛圍下，為健康生活做出改變的勇敢決定。

正如滿月照亮了黑夜，你的決心照亮了戒煙的旅程。就如一個永遠支持你的同伴，ASQ華語戒煙專線為所有尋求無煙生活的人提供支援。訓練有素的戒煙顧問會分享如何克服煙癮，並為你設定個人化戒煙計劃，以配合每位戒煙者獨特的戒煙旅程。

以中秋節為背景，家庭聚在一起互相支持，以改善健康為目標。戒煙成為了一個賦權的故事，表現了一個對自己和家人的愛的行動。

要在這蛻變的故事中展開新的一章，或為支持你的至愛戒煙，可聯絡 ASQ華語戒煙專線。電話1-800-838-8917；瀏覽 www.asq-chinese.org；或發送簡訊「戒煙」到 66819。

在中秋節期間，除了慶祝節日的傳統，更要慶賀可以實現美好的事情，如戒煙，以獲得更健康的生活。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民服務，他們用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時（美東時間早上10時至凌晨12時）。瞭解更多關於ASQ, 可上網 www.asiansmokersquitline.org/。