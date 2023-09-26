我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

調查：杭特曾收2中國人電匯 受款地址是拜登住家

國泰銀行布雷亞分行盛大開幕：加強社區聯繫和促進金融繁榮

洛杉磯訊

國泰銀行布雷亞市（Brea)分行隆重開幕。由來自本地社區的政商代表、客戶及國泰銀行高管齊共同慶祝。

Simonoff市長（圖左四）、市議員Steven Vargas（圖左三）、橙县第四區主管Doug Chaffee辦公室政策顧問/駐地代表Brock Chadsey（圖右三）、國泰萬通金控及國泰銀行執行主席鄭家發（圖右四）、劉昌明（圖左三）、國泰銀行執行副總裁兼首席行政事務長羅明訓（圖左二）、國泰銀行資深副總裁兼零售金融業務總監孫一文（圖右一）及國泰銀行助理副總裁兼布雷亞分行經理Yury Mai（圖左一）一同為布雷亞分行開幕剪綵。

國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明在開幕中致開詞表示，國泰銀行承諾不僅限於銀行業務； 更是關於建立信任、促進增長和創造機會。我們非常期待在布雷亞市開啟新的旅程，並將攜手布雷亞社區，共同建立一個更光明、繁榮的未來。

隨後，布雷亞市長Marty Simonoff上台發表了熱情洋溢的講話，對國泰銀行的到來表示熱烈歡迎，並向劉昌明頒發證書。Simonoff市長在致詞中談到了國泰銀行入駐布雷亞市的重要性及其將對該社區帶來的積極影響。

布雷亞分行帶來了全新的服務風格，設有舒適的接待區，為客戶提供更加人性化的服務和體驗。新分行位於2415 E. Imperial Hwy., Suite 101, Brea, CA 92821。營業時間為週一至週四，上午九點至下午五點；週五，上午九點至下午六點；週六，上午十點至下午兩點。電話714-283-8688

保險 北京 那斯達克 洛杉磯 香港

上一則

三劫匪持槍夜搶 巴沙迪那房主受傷

下一則

警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33

超人氣

更多 >
10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
泰勒絲球星男友重口味：不口X就分手…約會3次不上床 很難撐下去

泰勒絲球星男友重口味：不口X就分手…約會3次不上床 很難撐下去