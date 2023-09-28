銀髮園藝與健保講座 本周末舉行

園藝活動去年在蒙市舉辦時，受到長者們歡迎。（業者提供）

專門為銀髮族舉辦的園藝與健保 講解活動「自耕健康講座」，本周六在蒙市舉行、周日在羅蘭岡舉行，報名只剩兩天了，歡迎快65歲或超過65歲者參加。

這項活動由世界日報及聯合健保共同舉辦，每天都有三場講座，免費參加、免費停車、茶點招待、免費抽獎，來就送一包蔬菜 種子，讓你回家後就可開始你的健康菜園。

每天的每場講座結束前，都會進行抽獎，獎品種類有果樹：夏威木瓜、金黃鳯梨、釋枷、枸杞、藍莓；蔬菜有：闊葉韭菜、 紅鳯菜、薑黃；植物有富貴竹、蝴蝶蘭 ；還有天然蜂蜜；都是兩位園藝主講人- 田土伯和李立元的自家產品；兩天共46個獎項供抽獎助興，另外還有60個水壺，做為回答問題的獎品。

根據CNN報導，健身不一定要上健身房或到操場跑步，做園藝活動也能鍛鍊自己；一項研究顯示，種花草對老年人是低度至中度活動量。根據美國政府發布的美國全民運動指南(US Physical Activity Guidelines For Americans) ，園藝活動能夠增強肌肉，同時也是傷害率最低的活動。

另外研究也顯示，園藝也改善心情，在社區與人一同進行園藝活動還能降低壓力，減少孤獨感，甚至對抗失智症。

由於這項活動去年在蒙市舉辦時，受到長者們歡迎，因此今年再度舉辦，並在東區羅蘭岡加場，以方便民眾參加。

兩天的主講人均相同，三位主講人中，一位是林幸隆 (田土伯) ，他是聖地牙哥獲獎的有機農場負責人，講解題目是「如何栽種有機蔬菜水果」；另一位是資深園藝達人李立元，講題是「照顧植物4要素 / 天然蜂蜜與健康」；還有一位是聯合健保的代表，將講解關於聯邦醫療保險 的知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助長者們選擇適合自己的醫療保險。同時也回答有關聯邦醫療保險的各種問題。

兩天活動，民眾可擇一參加，接待時間都是上午9起， 9時45分正式開始。本周六（9月30日）在蒙特利公園市新旅館Courtyard by Marriott 水晶宴會廳舉行（地址555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park ，即大中華超市旁）。

星期日（10月1日） 在羅蘭岡的四季廣場（Seasons Place）三樓會議廳舉行（地址18558 Gale Ave, City of Industry）。

報名可去電聯合健保電話1-888-891-2390，說明你要參加的場次，或挑選你要參加的場次掃描它的二維碼（可參考廣告），以優先保留座位。參加民眾請準時出席，會場座位相隔寬敞，亦歡迎戴口罩參加。