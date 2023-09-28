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慶中秋 美富銀行定存5.18 %優惠利率

洛杉磯訊

為歡慶中秋節，美富銀行 ( American Plus Bank, N.A.) 推出儲蓄存款及定期存款帳戶優惠利率。儲蓄存款優惠年利率 5.00 % APY，定期存款優惠年利率 5.18 % APY。最低存款額均為五萬元。儲戶可於10月31日前在美富銀行各分行開立優惠帳戶，新資金必須來自其他金融機構。

美富銀行創立於2007年，是一間以服務客戶和社區為宗旨的獨立商業銀行。憑藉其一貫優質的服務和優異的業績，美富銀行分別被Bauer Financial Inc. 評鑒為五星級銀行（5-Star Bank），亦被 The Findley Reports 評鑒為 Super Premier Bank， 並在 S&P Global 2021年全美資產總額30億美元以內百佳社區銀行中位列第七。

美富銀行總行位於亞凱迪亞市，為聖蓋博谷及洛杉磯鄰近郡市的個人和商業團體提供金融服務。該行專業人員經驗豐富且在社區擁有豐沛人脈，擅長為每位客戶提供量身定做、彈性且快捷的銀行業務。

美富銀行專精個人和商業 銀行業務項目。個人服務包括各類儲蓄存款帳戶、貨幣市場基金帳戶及退休帳戶等。商業服務涵蓋各類存款、商業信用貸款、小型企業貸款、建築貸款、長期商業不動產貸款等，協助企業成長和投資目標的達成。其他服務包括夜間存款、保險箱、電匯等。

同時，美富銀行亦採用最先進的網路銀行科技，經由網絡管理系統提供線上銀行及手機銀行服務。美富銀行是FDIC成員銀行，為解除儲戶的後顧之憂，美富銀行與專業金融服務機構合作，可為有需要的大額存款客戶提供最高5千萬美元FDIC存款保障額度。

有關優惠利率活動詳情可電美富銀行各分行，亞凱迪亞總行地址在630 W. Duarte Rd.,電話 (626) 821-9188，巴沙迪那分行地址在171 S. Hudson Ave.,電話 (626) 463-9988，羅蘭岡分行地址在17506 Colima Rd., #100，電話 (626)363-8900，或登錄銀行網址 www.bankaplus.com 獲取更詳盡資訊。

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