現代汽車中秋節互動抽獎活動

中秋節是中華文化中最重要的節日之一，是家庭團圓賞月、歡慶豐收季節的特殊節日。北美現代汽車致力於製造和提供以人為本的產品與服務，旨在為我們的客戶及其家人所做的一切提供百分百的支持。

隨著電動車 的日益普及，北美現代汽車已轉向打造IONIQ系列的電動車，並展示現代汽車與IONIQ是如何憑藉卓越的科技以及一流的服務來幫助車主的日常生活，並實現真正的「電動生活方式」。

獎品一覽 & 獲獎者通知

Prizes

最大獎: 現金 $1,000 (共一名)

二等獎: 現金 $800 (共一名)

三等獎: 現金 $500 (共一名)

四等獎: 亞馬遜 電子禮卡 (共五十名)

獲獎者通知

獲獎者會在十月六日前後收到電話或是郵件通知,最終獲獎者名單將於十月十三日前後在本網站上公布。

參加活動連結：

https://www.hyundaievents.com/midautumnfestival/chinese.html

無須花錢購買。 本活動僅向居住在美國50個州與華盛頓特區，並年滿18歲的合法居民開放。活動禁止的地區無效。抽獎活動於2023年9月29日結束。活動參加名額僅限一人/一個郵箱地址一份。如須查詢完整的活動規則 (包含獎品詳情)，請點擊此處。2023中秋節互動抽獎活動是由北美現代汽車贊助，地址：10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708。

參加活動即表示您同意本活動收集個人訊息數據，並接收來自北美現代汽車的營銷訊息。

本活動可能會被修改、暫停、取消，或終止，恕不另行通知或承擔進一步的義務。

多個或是重複的參加名額將被取消參加資格。

由於不正確信息而導致的任何不合格或是無人認領的獎品將被沒收，並可能被授予給替代的獲獎人。