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Choctaw賭場慶中秋

洛杉磯訊

位於奧克拉荷馬州杜蘭特（DURANT）的Choctaw賭場度假村將舉行中秋幸運之旅，9月29日至10月1日在Reserve酒廊舉辦中秋月圓節慶，歡迎華人朋友同樂。

Choctaw賭場度假村行銷經理Kaley Green表示：中秋節是華人家人和朋友聚集並互相祝福好運的時刻。Choctaw賭場度假村依華人習俗將其Reserve酒廊用燈籠布置成中秋風味，從9月29、30日（週五、六）晚上5點至10點及10月1日（週日）早上10點至下午6點特別準備免費月餅，供客人可享用，還有傳統的亞洲茶及甜美柚子雞尾酒。

中秋慶典還有在其The Colony的Grandscape瞥見幸運之旅的中秋節，由一個特殊光幕隧道即日起至9月29日下午5點至10點，照亮Grandscape的客人。走過月節燈展的客人將有機會參加抽獎，贏得在度假村的一晚住宿、該賭場度假村的高級「1832牛排館」的晚餐和免費玩遊戲的機會。

Choctaw賭場和度假村是奧克拉荷馬州東南部的AAA四鑽石賭場度假勝地、娛樂和會議中心。距離德州Plano僅一個多小時車程，共有1,600間豪華客房和套房的Grand Tower及Sky Tower 兩棟旅館大樓，提供閤家大小的娛樂，除了多種華人熟悉的賭戲，包括超過7,400台的老虎機、各種撲克牌賭桌、轉輪盤、撲克室等。

還特別分有吸煙及不吸煙兩座大型賭場。還有小朋友的電子遊樂場，20條保齡球道的保齡球館、6屏電影院等、兩個室外游泳池和一個水上公園。更有16家各種風味餐館包括Buffet，亞洲麵店，高級牛排館。六家零售店、一家水療中心、兩家健身中心。

該賭場設有獲得國家鄉村音樂(ACM)獎超過3,000個座位的Grand Theater。適合家庭的區域為客人提供、70台街機遊戲和用餐選項。更多資訊，請訪問choctawcasinos.com

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