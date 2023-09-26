12/14跟著歐之旅 暢遊西葡11天

忘卻燥熱，可計劃安排「歐之旅」冬季西葡11天遊，熱情浪漫的西班牙以及色彩繽紛的葡萄牙，依然是歐洲受歡迎的旅遊地點，12月14日出發，九月底前報名每人享150元優惠。

「歐之旅」表示，秋冬去歐洲旅行，每一個轉身和駐足都是嶄新的景色。西班牙的熱情從踏著佛朗明哥的舞步燃起，盡性徜徉在這個獨特又充滿藝術感的浪漫國度，感受天才建築師的藝術之美。繽紛的葡萄牙是當坐上復古的電車，穿梭在充滿歐洲文化氣息的古城之中，去感受處處可見的驚喜。

西葡11天行程亮點包括「西班牙廣場」，該廣場是一個巨大的半圓形，廣場中心是一個大噴泉。廣場的牆壁上有許多壁龕，代表西班牙的不同省份。「馬德里皇宮」是歐洲第三大皇宮，結合巴洛克式和新古典主義風格的宮殿，內部設計十分精緻，規模僅次於法國凡爾賽宮與奧地利維也納皇宮。「仙達皇宮」 承繼摩爾式、哥德式、葡萄牙式的建築風格及庭園造景，擁著許多彩磚收藏，彰顯葡萄牙海權時代的尊榮。

世界的盡頭「洛卡岬」是葡萄牙境內毗鄰大西洋的海岬，是整個歐亞大陸的最西南點，140米高的山崖上有燈塔和面向大洋的十字架，碑上寫著「陸止於此、海始於斯」。世界第二大的塞維亞大教堂及格拉那達阿爾罕布拉皇宮與夏宮花園彷彿置身天方夜譚的夢幻。造訪世界第一旅遊城市巴塞隆納，瓦倫西亞市區觀賞哥德式建築。

此行還特別安排葡萄牙風味餐PIRI PIRI 辣子雞，嚐西班牙烤乳豬、燴牛尾，前往海鮮飯 Paella的故鄉瓦倫西亞，學習西班牙海鮮飯烹飪。

「歐之旅」指出，目前正推出的熱門行程2024年1月11日埃及 ( 尼羅河遊輪 )、杜拜15天古文明之旅，在今年九月底前報名每人可享100元優惠。此團將造訪吉薩三大金字塔、人面獅身像，探索古埃及的神秘的建築與文化，走訪尼羅河谷地及其偉大的古文明遺址包括：阿布辛貝神殿、費萊神殿、康孟波雙神殿、艾得夫神殿。

乘坐五天四夜豪華五星尼羅河遊輪，沿途遊覽神廟古蹟 ，兩人一室的面河外艙可一路飽覽尼羅河千年景色。還去阿拉伯聯合大公國首都阿布達比參觀大清真寺，安排住宿五星級飯店，享用豐富多樣特色餐食，另特別安排七星級超級帆船旅館自助餐廳，此團費用 $4,199起 (不含機票) 。

更多秋冬及2024行程和優惠詳情，可電詢歐之旅 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。