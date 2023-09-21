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美遊假期 墨西哥Ensenada 海鮮饗宴 2日遊 全包價$398

洛杉磯訊

美遊假期（C&O Travel ）10月推出超人氣墨西哥海濱度假城市Ensenada 2日遊，去過的都會推薦該行程，純玩高品質，享受品鋻舌尖上的海鮮饕饗盛宴。 出發日期10月21,22,日 ，11月25, 26。 全包價僅398元，包含特別安排 的4餐，墨西哥當地特色龍蝦餐、當地晩餐、墨西哥特色自助式早餐、Ensenada 碼頭海鮮特色餐。 下榻特色四星級海景酒店 ，獨家安排世界最高的海噴泉，墨西哥水牛呼嚕La Bufadora噴泉，絕對超值。

此行程洛杉磯上午出發，精心安排逛邊境牆、約兩個多小時的行程進入墨西哥邊境城市蒂華納，特色商業街，感受風土味的濃鬱，大草帽、吊線木偶、面具等工藝品，領略原汁原味 的墨西哥風土人情。

午餐是大家期待的龍蝦大餐，吃飽喝足後，下午帶大家參觀世界三大海洋噴泉之一，該噴泉可向上噴射高達30 米的水柱，異常壯觀，加上隆隆作響的聲音， 彷彿水牛打呼嚕，當地人稱為水牛打呼嚕(Buffalo Snort)。 晚上特別安排當地特色海景酒店。

隔日早上睡到自然醒，再去享用當地特色的自助早餐。 離開飯店前往Ensenada 碼頭拍照，享用當地海鮮特色餐，再前往商業街遊覽，街道旁各種特色的店家，充滿墨西哥風情，從皮革製品、服飾、珠寶 、手工藝品、銀器、木器、織品等應有盡有。 觀賞拍照異國風情，結束快樂墨西哥行程，帶大家返回洛杉磯。

報名專綫 626-631-0986或626-567-0966。

墨西哥 洛杉磯

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