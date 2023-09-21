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世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

商業保險重要性及省錢方法

洛杉磯訊

林大衛保險提供便宜又可靠的商業、個人、人壽、汽車、房屋、勞工保險及個人團體健康保險。幫助申請紅藍卡，免費公證，DMV認證消除罰單點數的課程。耆英健康保險即將開放，資深執照經紀將為各位銀發族提供專業一對一的服務，幫助選到最適合自己的醫療保險

買到一個正確的商業保險，在發生風火水災，惡意破壞，盜搶及法律控訴時，保險公司不僅可以負擔財物損失，還會賠償日後收入的損失。近年來智慧產權糾紛越來越多，很多商家用了網路上的圖片，視頻或貨物的式樣就收到索賠信。

有關公司產品責任險，如售賣貨物或餐食造成客戶身心損失的索賠和律師費往往會上萬甚至上百萬，如果沒有正確的商業保險，半生心血就會毀於一旦。不要為了省錢和應付房東購買一個最基本的商業保險，這一類的保險通常只有責任險。如遇上天災人禍及法律控訴等造成的經濟和收入損失，保險公司拒絕理賠。

勞工保險一定要提供最准確的信息，勞工保險的計算是根據員工的薪水，工作性質和行業分類來算保費。一定要提供準確的行業和工作性質，有些業主為了降低保費會用現金發放薪水或提供不準確的信息。這樣在理賠的時候會產生糾紛影響理賠。在提供預估薪水時不用擔心會被多收保費，到後一年報稅時，保險公司會根據會計師的表格進行保費的調整，保費會進行多退少補。

個人車房及出租屋保險方面，隨著通脹和事故增多，很多A級公司陸續離開加州。如保險被拒絕續保，保費暴漲或已經斷保，可咨詢林大衛保險團隊，代理多家A級保險公司，已有三十年經驗，六家分公司，專業的經紀會幫大家買到最有保障同時保費也是最合理的保險，為公司和家庭保駕護航。

節省保費有許多訣竅，車與房放在同一家公司可帶來至少30%的折扣，也有好學生，Costco會員等折扣。如車裡程數不多，也可加入保險公司里程計劃降低保費。如不幸拿到罰單，首次罰點18個月內可通過上課消除，林大衛保險也會負責客人的上課費用。

林大衛保險報價及服務電話1-800-778-8588或電郵[email protected]。北岭818-734-1988，阿罕布拉626-288-9808，亞凱迪亞626-371-0388，爾湾949-593-0888，鑽石吧909- 860-7770，哈岡626-667-2000。連結：www.topcoinsurance.com

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