自耕健康講座9/30,10/1舉辦 有來就送及抽獎

參加羅蘭岡場報名二維碼

你是否已經快到或超過了 65 歲？如果是，那麼歡迎參加即將舉行的「自耕健康講座」活動。這是一個免費的講座，將提供你有關蔬菜 和水果種植的指導，以及聯邦醫療保險 （Medicare 紅藍卡）的相關知識。在這兩天的活動中，除了來就送，還有共46個獎項供抽獎。

根據美國政府發布的「美國全民運動指南US Physical Activity Guidelines For Americans」，對年長者而言，園藝活動能夠增強肌肉，同時也是傷害率最低的活動。另外研究也顯示，園藝可改善心情，在社區與人一同進行園藝活動還能降低壓力，減少孤獨感，甚至對抗失智症。

為此，世界日報和聯合健康保險（United Healthcare）再次共同舉辦「自耕健康講座」活動，邀請兩位園藝專家：田土伯（聖地牙哥的有機農場負責人）和李立元（資深的園藝專家），在活動中提供園藝和健康方面的建議，以幫助長者更好地照顧自己的健康。同時由聯合健保專業代表提情有關聯邦醫療保險和不同保險計劃的相關資訊，並當場回答問題。

每位參加者都將獲得一包蔬菜種子，讓你在回家後立即開始建立自己的健康菜園。此外，每場講座結束前都將舉行抽獎活動，獎品包括各種果樹及樹苗，有夏威木瓜、金黃鳳梨、釋枷、枸杞和藍莓，還有各種蔬菜，如闊葉韭菜、紅鳳菜和薑黃，以及一些植物，例如富貴竹和蝴蝶蘭。此外，還有新鮮的天然蜂蜜，這些獎項都是此次受邀參加講座的兩位園藝專家自家產品。

活動將在 9 月 30 日（星期六）上午在蒙特利公園市 舉行，並於 10 月 1 日（星期天）上午在羅蘭岡舉行。兩天的講座內容相同，接待時間都是從上午9 點開始，講座將在上午 9 時45分開始。參加者可以根據自己的方便選擇其中一天參加。

每天都有三場針對銀髮族的講座，除免費禮物和抽獎活動外，當天還將提供點心和咖啡招待，並提供免費停車。活動正接受報名，額滿即止。

9 月 30 日星期六的活動將在蒙特利公園市新旅館 Courtyard by Marriott 水晶宴會廳舉行，地址為 555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA。位於 10 號高速公路和Atlantic Blvd.的交界處，在大中華超市旁邊。

10 月 1 日星期天的活動將在羅蘭岡的四季廣場（Seasons Place）三樓會議廳舉行，地址為 18558 Gale Ave City of Industry, CA。

主講人田土伯（本名林幸隆），他將分享如何栽種有機蔬菜和水果的技巧，包括如何種植苗圃、準備土壤、預防和治療病蟲害，以及如何適當地澆水、施肥和修剪樹木，以促進更多和更豐盛的果實生長。

另一位主講人是李立元，一位資深的園藝專家。他將講「植物護理的四個要素」和「天然蜂蜜與健康」。他將以實際案例解釋哪些植物需要充足的陽光，哪些需要遮蔭，哪些需要透明的覆蓋物保護，以及哪些植物需要特定類型的土壤和肥料等。同時他將介紹天然蜂蜜的益處，及良好的消化道對身體健康的重要性。

聯合健康保險的代表則將提供有關聯邦醫療保險的基本知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口。他們將幫助長者們在選擇適合自己的醫療保險計劃時做出明智的決策。他們亦將現場回答有關聯邦醫療保險的問題，以確保參加者獲得全面信息。