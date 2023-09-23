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Secure Act 2.0 新增版來勢洶洶 教你如何省稅

洛杉磯訊

擁有高額未上過稅合格退休帳戶的納稅人，已經無法在死後透過延伸的方式(stretch IRA)讓後代慢慢提領，慢慢支付所得稅，這一項規劃技巧已經在川普2019年Secure法案生效後被破局了。

該法規定，除了未亡人可以繼承繼續提領RMD至去世，非配偶繼承的IRA，必須在納稅人去世十年之內完全提領未曾上過稅的合格退休帳戶金額(IRA)。你真的要等到73歲才開始提領嗎？10年要提領完的新規定也適用Roth IRA，讓納稅人美夢不成真。 

由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿和投資理財師Brent Rupnow兩天免費的線上講座，告訴你如何利用各項衍生的金融工具，投資策略，確保今後退休無憂。

講座第一場，9月28日3時30分至5時15分。1. 深入探討Secure Act新增版的四大考慮重點及其影響？有任何威脅？可爭取的規劃機會點？（中文）2. 透過制定高達成率的投資策略，同時兼顧因應時勢的投資彈性，確保現今和未來可期的美好人生(英文）3. 世界局勢驟變，市場波動的考驗，如何安全過關？（英文）

第二場，9月29日3時30分至5時15分（中文）。1. 深入探討Secure Act新增版的四大考慮重點及其影響？有任何威脅？可爭取的規劃機會點？2. Roth IRA是否是個解藥？或根本也解不了難題，破不了局？3. 放眼未來，透過高端縝密的信託規劃，勝券在握。

9月27日中午 12時前截止報名，以[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名後以電郵通知參加者。

投資 退休 川普

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